Akrabaların kavgasında yolda yürüyen kişi öldü! Eşi sinir krizi geçirdi

Sabah saatlerinde Küçükbalıklı Mahallesi’nde meydana gelen olay şöyle gelişti:

Aralarında daha önceden alacak verecek meselesi nedeniyle düşmanlık bulunan iki akraba arasında tartışma çıktı. T.K. yanında getirdiği silahını belinden çıkararak akrabası O.K.’ya kurşun yağdırdı.

İŞE GİTMEK İÇİN YOLDAN GEÇEN VATANDAŞ VURULDU

Silahlı saldırıya uğrayan O.K. otomobiline binerek olay yerinde hızla uzaklaşırken, işe gitmek için yoldan geçen Ali Kutlu (60) kurşunların hedefi oldu. Vücudunun çeşitli yerlerine 3 kurşun isabet eden Ali Kutlu yaşamını yitirdi.

EŞİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Haberi alarak olay yerine gelen Ali Kutlu’nun eşi ise sinir krizi geçirdi.

Öte yandan taraflardan O.K. emniyete giderek teslim oldu, T.K.’yı yakalama çalışmaları devam ediyor. (DHA)