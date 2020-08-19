Akrabasını ihbar etti, bunalıma girip kendini yaktı

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi Yusuf Ziya Yılmaz Samsun Şahirlerarası Otobüs Terminali’nde saat 06.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde ikamet eden 24 yaşındaki S.A., ailesiyle birlikte Ordu’nun Fatsa ilçesi Yalıköy Mahallesi’ne fındık toplamaya gitti.

Amcasının oğlunu uyuşturucu suçundan ihbar ettiği iddia edilen S.A., kendisini öldürecekleri korkusu ile bunalıma girdi.

“BEN BÜYÜK BİR ŞEREFSİZLİK YAPTIM”

Fatsa’dan Samsun otogarına gelen S.A akaryakıt istasyonundan aldığı 1,5 litre benzini üzerine döküp, “Ben büyük bir şerefsizlik yaptım” diye bağırarak kendini ateşe verdi.

Alevler içinde kalan ve otogar giriş kapısından koşarak kafeterya kısmına giden S.A.’yı burada otogar çalışanları tarafından yangın söndürme tüpü ile söndürdü. 112 acil servis ekiplerince ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan S.A. yanık merkezinde tedavi altına alındı. S.A.’nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

“TAMAMEN YANDI YETİŞEMEDİK”

Olayın görgü şahitleri, “Burada dolaştı. Tuhaf tuhaf hareketleri vardı. Önce göğsüne, sonra ayaklarına döktü benzini. Muavine yangın söndürücüyü al dedim. Burada birileri de ikna etmeye çalışıyordu. Bir tur atıp geldi ve kendini ateşledi. Parlayınca diğer tarafa koştu. Muavin de yangın söndürücüyle peşine düştü. Yetişmeseydi tamamen yanmıştı” dedi.

Görgü şehitleri gencin kendisini yakmadan önce, “Ben büyük bir şerefsizlik yaptım” diye bağırdığını söyledi. (İHA)