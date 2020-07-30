Akşam ezanı saat kaçta? Bayram arefesi için il il akşam namazı saatleri…

Bayram arefesinde milyonlarca Müslüman, akşam ezanı saatini araştırıyor. Peki bugün akşam namazı saat kaçta? İşte 2020 Diyanet il il akşam namazı vakitleri…

AKŞAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı namaz vakitlerini aşağıda paylaştığımız link üzerinden görüntüleyebilirsiniz. İşte il il akşam namazı vakitleri…

İL İL AKŞAM NAMAZI SAATLERİ

AKŞAM NAMAZININ VAKTİ

Akşam namazının vakti güneşin batmasıyla başlar, şafağın kaybolduğu zamana kadar sürer. “Şafak”, ufukta meydana gelen kızıllıktır. Bu kızıllık

kaybolunca akşam namazının vakti çıkmış olur. Sadece Ebu Hanife’ye göre şafak, ufuktaki kızıllıktan sonra meydana gelen beyazlıktan ibarettir.

Peygamberimiz (s.a.s.), “Akşam namazının vakti, şafak/kırmızılık kaybolmadığı müddetçedir” (Ebu Dâvûd, Salât, 2) buyurmuştur.

Akşam namazını, yaz-kış ilk vaktinde kılmak müstehaptır. Özürsüz ilk vaktinden sonraya bırakmak mekruhtur. Cibril (a.s.), Peygamberimize her iki günde akşam namazını güneş batınca kıldırmıştır (Tirmizî, Salât, 1). Akşam namazının vakti dar olduğu için, bu namazı ilk vaktinde kılmak müstehaptır. Bununla birlikte akşam namazı ufuktaki kızıllığın kaybolmasına kadar kılınabilir.

AKŞAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Akşam namazı; 3 rekat farz, 2 rekat sünnet olmak üzere toplam 5 rekat olarak kılınır.

Akşam namazının 3 rekat farzının kılınışı

1. Rekat

“Niyet ettim Allah rızası için bugünkü akşam namazının üç rekat farzını kılmaya” diyerek niyet edilir.

“Allahu Ekber” diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlanır.

Sübhaneke duası okunur.

“Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahir rahmanir rahim” denilerek Euzü Besmele çekilir.

Fatiha suresi okunur

Zamm-ı sure okunur

“Allah’u Ekber” denir ve Rükü’a eğilinir burada “Subhane Rabbiyel Azim” üç kere denir.

Rükü’dan doğrulur: “Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd” denir.

“Allahü Ekber” diyerek iki defa “Secde”ye gidilir ve üç defa “Sübhane Rabbiyel-a’lâ” denir

“Allahü Ekber” diyerek “Kıyam”a geçilir yani ayağa kalkılarak ikinci rekata başlanır.

2. Rekat

“Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahir rahmanir rahim” denilerek Euzü Besmele çekilir

Fatiha suresi okunur

Zamm-ı sure okunur

“Allah’u Ekber” denir ve Rükü’a eğilinir: “Subhane Rabbiyel Azim” üç kere denir.

Rükü’ dan doğrulur: “Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd” denir.

“Allah’u Ekber” denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere “Subhane Rabbiyel Ala” denir. “Allah’u Ekber” denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. “Allah’u Ekber” denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere “Subhane Rabbiyel Ala” denir.

Oturarak Ettehıyyatü okunur.

“Allah’u Ekber” denir ve Üçüncü rekat için ayağa kalkılır.

3. Rekat

“Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahir rahmanir rahim” denilerek Euzü Besmele çekilir

Fatiha suresi okunur

“Allah’u Ekber” denir ve Rükü’a eğilinir: “Subhane Rabbiyel Azim” üç kere denir.

“Allahü Ekber” diyerek iki defa “Secde”ye gidilir.

Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz.

Önce sağa sonra ise sola selam vermek sureti ile selam verilir. Selam şöyle verilir. “Es Selamu Aleykum Ve Rahmetullah” denir ve akşam namazının farzı tamamlanır.

Akşam namazının 2 rekat sünnetinin kılınışı

1. Rekat

Niyet edilir. “”Niyet ettim Allah rızası için bu günkü Akşam namazının iki rekat sünnetini kılmaya” diyerek niyet edilir.

İki elin avucu açık olarak baş parmakların kulak yumuşağına değeceği şekilde eller kaldırılır ve “Allah’u Ekber” denilerek tekbir getirilir.

Sübhanake duası okunur.

“Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahir rahmanir rahim” denilerek Euzü Besmele çekilir.

Fatiha suresi okunur

Zamm-ı sure okunur

“Allah’u Ekber” denir ve Rükü’a eğilinir burada “Subhane Rabbiyel Azim” üç kere denir.

Rükü’dan doğrulur: “Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd” denir.

“Allahü Ekber” diyerek iki defa “Secde”ye gidilir ve üç defa “Sübhane Rabbiyel-a’lâ” denir.

“Allahü Ekber” diyerek “Kıyam”a geçilir yani ayağa kalkılarak ikinci rekata başlanır.

2. Rekat

“Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahir rahmanir rahim” denilerek Euzü Besmele çekilir.

Fatiha suresi okunur

Zamm-ı sure okunur

“Allah’u Ekber” denir ve Rükü’a eğilinir: “Subhane Rabbiyel Azim” üç kere denir.

Rükü’ dan doğrulur: “Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd” denir.

“Allah’u Ekber” denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere “Subhane Rabbiyel Ala” denir. “Allah’u Ekber” denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. “Allah’u Ekber” denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere “Subhane Rabbiyel Ala” denir.

Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okunur.

“Es selâmu aleyküm ve rahmet’ullah” diye sağa ve sola selam vererek namaz tamamlanır.

Akşam namazının 2 rekat sünnetinin kılınışı

1. Rekat

Niyet edilir. “”Niyet ettim Allah rızası için bu günkü Akşam namazının iki rekat sünnetini kılmaya” diyerek niyet edilir.

İki elin avucu açık olarak baş parmakların kulak yumuşağına değeceği şekilde eller kaldırılır ve “Allah’u Ekber” denilerek tekbir getirilir.

Sübhanake duası okunur.

“Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahir rahmanir rahim” denilerek Euzü Besmele çekilir.

Fatiha suresi okunur

Zamm-ı sure okunur

“Allah’u Ekber” denir ve Rükü’a eğilinir burada “Subhane Rabbiyel Azim” üç kere denir.

Rükü’dan doğrulur: “Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd” denir.

“Allahü Ekber” diyerek iki defa “Secde”ye gidilir ve üç defa “Sübhane Rabbiyel-a’lâ” denir.

“Allahü Ekber” diyerek “Kıyam”a geçilir yani ayağa kalkılarak ikinci rekata başlanır.

2. Rekat

“Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahir rahmanir rahim” denilerek Euzü Besmele çekilir.

Fatiha suresi okunur

Zamm-ı sure okunur

“Allah’u Ekber” denir ve Rükü’a eğilinir: “Subhane Rabbiyel Azim” üç kere denir.

Rükü’ dan doğrulur: “Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd” denir.

“Allah’u Ekber” denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere “Subhane Rabbiyel Ala” denir. “Allah’u Ekber” denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. “Allah’u Ekber” denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere “Subhane Rabbiyel Ala” denir.

Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okunur.

“Es selâmu aleyküm ve rahmet’ullah” diye sağa ve sola selam vererek namaz tamamlanır.