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Son dakika: Maske dağıtıldı! Aksaray’da corona alarmı…

Çin'in Wuhan kentinde 12 Aralık 2019'da ortaya çıkan, bugüne kadar 106 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan bugüne kadar 15 ülkede görülen corona virüsü kâbusu şimdi de bizim kapımızı mı çaldı? Aksaray'da öksürük ve bulantı şikayetleriyle hastaneye kaldırılan, 10'u Çinli turist, 2'si Türk 12 kişi, 'corona virüs' şüphesi ile tedbir amaçlı gözlem altında tutuluyor. Sağlık Bakanlığı'na gönderilen kan örneği sonuçlarının beklendiği, herhangi bir bulguya rastlanmazsa 12 kişinin taburcu edileceği belirtildi.

09:45 -
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Kapadokya gezisi kapsamında dün Aksaray’ın Sultanhanı ilçesine gelen, 10 Çinli turistten 1’i, öksürük ve bulantı şikayetleriyle Sultanhanı Entegre Sağlık Merkezi’nin acil servisine geldi.

Çin’de görülen ‘coronavirüs’ nedeniyle beraberindeki turistler ve onlarla temasta bulunan, ulaşımı sağlayan tur şirketinin şoförü ve rehber de 112 Acil Hizmetleri personeli tarafından korunaklı ve izole olarak Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılıp, tedbir amaçlı gözlem altına alındı.

“MASKE DAĞITILDI”

Bu kişilere gerekli tetkikler yapılırken, yine önlem amacıyla hastane çalışanlarına maske dağıtıldı. Hastanedeki 12 kişi, bugün ise intaniye (enfeksiyon hastalıkları) servisinde özel bölüme alındı.

Sağlık Bakanlığı’na gönderilen kan örneği sonuçlarının beklendiği, herhangi bir bulguya rastlanılmazsa 12 kişinin taburcu edileceği belirtildi.

Aksaray Valisi Ali Mantı, dün akşam düzenlediği basın toplantısında, Kapadokya gezisine katılan turistlerden 1’inin öksürük şikayeti üzerine, temasta bulunan diğerlerinin de tedbir amaçlı gözelm altında olduğunu söyledi.

24 SAAT KONTROL ALTINDALAR 

İl Sağlık Müdürü Dr. Kerim Yeşildağ da gözlem altına alınan 12 kişinin ilk tetkiklerinin temiz olduğunu, 24 saat kontrol altında tutulacaklarını, bakanlığa gönderilen kan tahlillerinde olumsuz sonuç çıkmazsa taburcu edileceklerini ve sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtti.(DHA)

 

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Aksaray Çin hastane Sağlık Sağlık Bakanlığı
Son güncelleme: 10:16 28.01.2020
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