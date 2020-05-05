Aksaray’da sulama kanalında patlama! Tarla ve evler sular altında

Tuz Gölü Doğalgaz Depolama Tesisi’ne Hirfanlı Barajı’ndan getirilen su boru hattı, Aksaray sınırları içerisinde Mamasın Barajı’nın beslediği Devlet Su İşleri’nin (DSİ) tarımsal sulama kanalının altından geçirildi.

Sulama kanalının altından geçirilirken çatlayan su borusu onarılırken, iddialara göre sağlam beton atılmaması sonucu sulama kanalı patladı.

Su kanalının patlaması sonucu şiddetli bir akıntıyla köylere ve tarım arazilerine akan su, ekili tarım arazilerini ve evleri sular altında bıraktı.

”ÇİFTÇİMİZ NE YAPACAĞINI ŞAŞIRDI”

Aksaray Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mahmut Aktürk, şu açıklamayı yaptı:

* Bu sene BOTAŞ burada bir çalıma yaptı.

* Sulama kanalının altından boruyu geçirdi ama zemini tam sıkıştırmadığından ve betonlama çalışmasını tam düzgün yapmadığından dün gece bu kanal çöktü.

* Mamasın Barajı’ndan gelen suyun tamamı bu bölgeye akmaya başladı.Yüzlerce dönüm tarım arazisini, ayçiçek tarlalarını, ekin tarlalarını tahrip etti.

* Çiftçimiz mağdur durumda. Ne yapacağını şaşırdı. Bu konuda vatandaşlarımız yardım bekliyor.

”20 EVİ SU BASTI”

Aksaray Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak ise şöyle konuştu:

”Üreticilerimiz şu anda sıkıntı içerisinde. Bu üreticilerimizin sıkıntılarının bir an önce giderilmesini istiyoruz. Şu anda gördüğünüz üzere arazilerimiz sular altında. Daha da hala su geliyor. Köyün içerisinde 20 evi de su bastı.”

”EVLERİMİZ, SEBZELERİMİZ SULAR ALTINDA ”

Tarım arazileri sular altında kalan çiftçilerden Alim Bülbül ”Sebzelerimiz, meyvelerimiz sular altında kaldı. Evler su içinde. Tüm eşyalar sular altında kaldı” diyerek mağduriyetini dile getirdi. (İHA)