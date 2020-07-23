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Akşener Ayasofya açılışına katılamıyor… 2 isim belli oldu

İYİ Parti, 24 Temmuz Cuma günü yeniden ibadete açılacak olan Ayasofya Camii’nin açılış programına Genel Başkan Meral Akşener'in Covid-19 karantinasında bulunmasından dolayı katılamayacağını onun yerine İYİ Parti TBMM Grup Başkanı Orhan Çakırlar, Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu ve Kalkınma Politikaları Başkanı, Prof. Dr. İsmail Tatlıoğlu’nun görevlendirildiğini açıkladı.

11:08 -
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Akşener Ayasofya açılışına katılamıyor… 2 isim belli oldu

İYİ Parti’den yapılan açıklama şu şekilde:

* Ecdat yadigarı Ayasofya Camii'nin yeniden ibadete açılması ve 24 Temmuz Cuma günü kılınacak Cuma Namazı ile başlayacak yeni dönemin, ülkemiz, milletimiz ve İslam alemi için hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz. Bilindiği üzere; Diyanet İşleri Başkanı sayın Ali Erbaş'ın, Ayasofya Camii'ndeki programa davet ettiği Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener, bu kıymetli davetten duyduğu memnuniyeti daha önce kamuoyu ile paylaşmıştı.

* Ancak, yine kamuoyunun malumu olduğu üzere, Sayın Genel Başkanımız, koruma ekibinden bir polis memurumuzun Covid-19 testinin pozitif çıktığı günden itibaren 14 günlük bir karantina uygulamasındadır. Ve karantina süresi de 27 Temmuz Pazartesi günü sona erecektir. Pandemi konusunda daha önce de örnek davranış sergileyen Sayın Genel Başkanımız, bu kez de yine bilime kulak vermiş, ve tek bir vatandaşımızın bile sağlığını riske atmamak için, 24 Temmuz'daki programa katılmama kararı almıştır.

* Sayın Genel Başkanımız, Ayasofya programında partimizi temsilen; TBMM Grup Başkanımız Sayın Orhan Çakırlar, Parti Sözcümüz Sayın Yavuz Ağıralioğlu,Ve Kalkınma Politikaları Başkanımız, Prof. Dr. Sayın İsmail Tatlıoğlu'nu görevlendirmiştir. İYİ Parti olarak; 24 Temmuz ve sonrasında, Rabbimizden, Ayasofya'dan yükselecek duaların  kabulünü niyaz eder, aziz milletimizin bilgisine saygıyla sunarız.

Cuma Cuma namazı Diyanet İslam İYİ Parti Meral Akşener Pazartesi Polis TBMM
Son güncelleme: 11:11 23.07.2020
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