Akşener: Bunun alçaklık olduğunu düşünüyorum

Partisinin bir dizi programı için İzmir’e gelen İYİ Parti lideri Meral Akşener, gündeme dair açıklamalarda bulundu. AP Genel Kurulu'nda Türk bayrağını yırtan Yunanistan'ın ırkçı vekili Loannis Lagos’a sert tepkiyle cevap veren Akşener şu ifadeleri kullandı;

*Bunun alçaklık olduğunu düşünüyorum. İzmirliler bilir ki daha önce Türk bayrağına bu hakareti edenler buradan nasıl gittiler yine, İzmirliler bilir ki, yere düşen Yunan bayrağını kaldıran Türkiye'de bu eldir.

*Savaştığı bir ülkenin bayrağına karşı hakaret etmeyen bir Türk milleti, devleti ama buna karşılık parlamenter bile olsa daha evvel o bayrağa hakaret edildiğinde neler yaşandığını unutmuş bir alçak kişi.

*Şunu söylemek isterim 82 milyon biraraya gelir ve o bayrağı yırtan o eli kırar. İktidara sesleniyorum; derhal bu konuyla ilgili Türk devletine yakışan tutumu ve davranışı göstermelidirler. Türk devletinin itibarını iki paralık etmeye kimsenin hakkı yok.

“TEDBİRLER ALINMAMIŞ ATTAYA GİTMİŞ”

Ziyaret sırasında gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Akşener, deprem vergileri ile ilgili şöyle konuştu;

*1999 Kocaeli depremini yaşamış biriyim ve o zaman milletvekiliydim. Gölcük mahreçli Sakarya, Bolu, Düzce ve İstanbul’u da vuran o depremde karşılaşılan zorlukların ortadan kaldırılması için konulan bir vergiydi.

*O vergi sonrasında sürekli bir hale geldi ve kalıcı oldu. Nereye gittiğine dair bugün iktidarda kim olursa olsun bunun cevabını vermek zorundadır. Deprem öldürmez bina öldürür. Bu tedbirler alınmamış attaya gitmiş.

BAHÇELİ’NİN ÇAĞRISI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, İYİ Parti’ye geçen eski MHP’liler için zaman zaman ‘Geri dönün’ çağrısı yaptığının hatırlatılması üzerine Akşener, “Davet edilen arkadaşlarımızın duyacağı bir çağrı. O konuda konuşmak istemem” cevabını verdi.

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ERKEN SEÇİM AÇIKLAMASI

Siyasette sık sık erken seçim olacağına dair iddiaların gündeme geldiğinin ve İYİ Parti’nin olası bir erken seçime hazırlıklı olup olmadığının sorulması üzerine, Akşener, şu yanıtı verdi;

*Sayın Erdoğan’ı iyi tanıyan insanlardan biriyim. Bu defa seçimle ilgili öngörüm yok. Olmayacak da olacak da diyemem. Sanki 2023’e kadar olan süreyi tamamlayacak gibi görünüyorlar.

*Seçimi getirecek olan iktidar partisi ve ortağıdır. Biz hazırız. Bizim partimizin özelliği şu; yeni kurulduğu için esnek bir organizasyon. Parti aidiyeti hızla oluşuyor.

*Kongrelerle bu pekişecek. Biz kurulduktan 6 ay sonra seçime gitmiş bir parti olarak yüzde 10 oy aldık. Seçmenin gösterdiği teveccüh özel bir saygıdeğer bir durum.

*Şimdi düne göre çok daha hazırlıklıyız. Delege seçimine, üye seferberliğine bakıyorsunuz 260 bini buldu. Haziran sonuna kadar 300 bine ulaştıracağız. 450 binlik bir hedefimiz var yılın sonuna kadar. DHA