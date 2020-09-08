Akşener, emeklinin halini paylaştı: Bu şartları reva gören iktidar biraz olsun utanıyor mu?

Esnafın sorunlarını kamuoyuna ve Meclis'e taşımak amacıyla yurt genelinde ziyaretler gerçekleştiren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bir ziyareti sırasında kendisine derdini anlatan emekli vatandaş ile arasında geçen diyalogu sosyal medya hesabından paylaştı.

“DÖVİZ ÜLKEMİZİ ÖLDÜRÜYOR”

Emekli vatandaş Akşener'in yanına gelerek, “Ya ben 2 milyar (2 bin TL) maaş alıyorum. 800 milyon (800 TL) kira parası veriyorum. 400 milyon (400 TL) şu anda fatura ödedim. 2 bin lira maaş alıyorum. Bununla nasıl evime bakacağım? Ben Türkiye'ye lider isterim. Başarı, bir işçi, emekli ve bu dövizi yıkmasını isterim. Döviz ülkemizi öldürüyor. O kalkıyor emekli 2 bin lira maaş alıyor ya. İnsaf ya. İnsanlara Allah yardım etsin. Dünya ekonomi savaşına gidiyor. Ama Allah bize yardım etsin” şeklinde konuştu.

“BUNU MECLİS'TE ELE ALMALARI LAZIM”

4 tane çocuğu olduğunu ve birisinin yüzde 85 engelli olmasına rağmen engelli maaşının kesildiğini söyleyen vatandaş, “Kestiler, vermediler. Kim kime darbe vurursa… Bir cihaz bozuldu, geldim 500 bin lira. Şu kafa cihazı var ya (eliyle göstererek) 500 bin lira istediler, iki tane var. Yani böyle ekonomik, vergi, döviz, her şeyden… Bunu ele almaları lazım Meclis'te” dedi.

“EVİMİZE BAKAMIYORUZ BU PARAYLA”

Vatandaş, Akşener'in “Et alabiliyor musun evine?” sorusuna ise “Vallahi evimize bakamıyoruz bu parayla. Çoluk çocuğumuz şikayetçi oluyor. Bir kilo et 80 milyon (80 TL), Peki bu halk nasıl geçiniyor? Ben bu parayla nasıl evime bakacağım?” şeklinde yanıt verdi.

“KALAN 800 TL İLE AYIN KALANINI NASIL GEÇİRSİN?”

Akşener bu anların görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşarak, “Gelin birlikte hesaplayalım… 2 bin TL maaş alan emeklimiz; 800 TL kira, 400 TL faturalar ödüyor. Kalan 800 TL ile ayın kalanını nasıl geçirsin? Emekliye bu şartları reva gören iktidar biraz olsun utanıyor mu? Görüyoruz ki utanmıyor” açıklamasında bulundu.

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