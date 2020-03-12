Akşener: Her evde bir üniversite mezunu işsiz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yurt genelinde başlattığı il, ilçe ve esnaf ziyaretleriyle vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. Tekirdağ’ın Saray ilçesine gelen Akşener, esnaf ve vatandaşlar ile görüştü. Daha sonra parti binasına geçerek basın açıklaması yapan Akşener, gençlerin umutsuz olduğunu belirterek şunları söyledi:

*2 ay evvel Türkiye'de ekonominin çok iyi olduğunu, her şeyin uçtuğu, kaçtığını anlatan damat beyin söyledikleri doğru mudur, bu sorununun cevabını almak üzere seçimim olmadığı bir dönemde ağırlığı esnaf olmak üzere ilçe ilçe çiftçiyle, kadınla, işsiz gençle, emekliyle sohbet etmeye ve onların dertlerini dinleyip her Salı grup toplantısında paylaşıyoruz.

HER EVDE BİR ÜNİVERSİTE MEZUNU İŞSİZ

*Bugüne kadar seçim olmadan gezen ilk genel başkan benim. Tepede çok konuşan bir arkadaşımız mevcut, sürekli konuşuyor nokta virgül yok. Bu nedenle biz sizleri dinliyoruz. İmkanı daha iyi diye bildiğimiz illerde gördüğüm işin yanma faslı bitmiş fukaralık başlamış. Bu ekonomi durmuş demek, kayrılmanın, betona dönmenin, ritmin bitmesi demek. Her evde bir üniversite mezunu işsiz.

*Üniversiteli gençlerimizin burada yaşamaya dair hiçbir umutlarının olmadığını, bizi yönetenlerin akraba kayırması, torpille iş görmesinin getirdiği bir umutsuzluğun olduğunu gördük. Türkiye'nin en büyük beka meselesi gençlerimizin bu ülkeye olan inancının umudumun güveninin ortadan kalkmasıdır.”

“DİKKAT TAVSİYEM VAR”

Açıklamasının sonunda gazetecilerin kendisine yönelttiği göçmen ve corona virüs sorularına Meral Akşener şu cümleler ile cevap verdi:

*Türkiye'nin burada en fazla dikkat etmesi gereken şey haklıyken haksız konuma düşmemektir. Sınırlarını açabilir ama bunu yönetmesi gerekiyor, aşırı bir dikkat gerekiyor. Bunun dışişlerinde diplomasi boyutu da ihmal edilmemeli. Sağlık Bakanı işinin dışında lüzumsuz konularda konuşan biri değil. Aynı bilgilendirmeleri bu açıklıkta yaparsa doğru yönetilebilir. Bakanın koordinasyonunda yaptığı çalışmaların akamete uğramaması için cumhurbaşkanına da bir dikkat tavsiyem var”

Akşener, daha sonra Suriye’nin İdlib kentinde gerçekleşen alçak saldırı sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Nihat Kara'nın ilçede yaşayan ailesine taziye ziyaretinde bulundu.