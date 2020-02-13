Akşener: İnşallah parlamenter sisteme geçeceğiz

İYİ Parti’nin 31 Mart yerel seçimlerinde Bursa’da seçime girdiği 6 ilçeyi daha önce ziyaret eden Meral Akşener, bu kez de seçimden sonra Kestel’e gitti. Özellikle kadınların yoğun ilgisiyle karşılaşan tek tek esnaf ziyareti yaptı.

“İNŞALLAH PARLAMENTER SİSTEME GEÇECEĞİZ”

İlçedeki iş yerlerini de ziyaret eden İYİ Parti lideri Akşener, esnafa “Ekonomik durumunuz nasıl?” diye sordu.

Aldığı cevap ise, “İyiye gitmiyor” oldu.

Ziyaretleri sırasında sık sık doğal gaz, elektrik ve kira tutarını soran Akşener, şöyle konuştu:

* Siz esnaf kardeşlerimi dolaşıyorum. Sorunlarını dinliyorum.

* Bunların her birini not ediyorum, grup toplantısında sesinizi duyurabileyim diye.

* İktidar da duysun bunları. Nefes alamıyoruz.

* İnşallah Parlamenter sisteme geçeceğiz.

TAKSİ DURAĞINI ZİYARET ETTİ, TELEFONLARA BAKTI

Kesteş Taksi durağını da ziyaret eden Meral Akşener, taksicilerin ikram ettiği çayı içti.

Taksicilerin sorunlarını da dinleyen Akşener, taksi durağını arayan bir müşteriyle konuştu.

Akşener, kendisini tanıttıktan sonra istenilen adrese taksi gönderdi.

GÜRSU İLÇESİNE GEÇTİ

Buradan Gürsu ilçesine geçen İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, burada da esnaf ziyareti yaparak, ekonomiyi sordu.

Akşener, kendisini zaman zaman durduran vatandaşların da istek ve sorunlarını dinledi.

Daha sonra Gürsu ilçe başkanlığına ziyaret eden Akşener, çıkışta Gürsululara makam otomobilinin üzerinden seslendi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, şöyle konuştu;

* Uzun bir zamandır emeklinin, işçinin, memurun, çiftçinin dertlerini konuşamıyoruz.

* İşsiz gençlerin dertlerini konuşamıyoruz.

* Değerler üzerinden o ona bunu, şu ona bunu demiş üzerinden politik dönem geçiriyoruz.

* Halbuki bütün siyasiler için seçmen veli nimettir. Buraya sahte gündemi ortadan kaldırmak için, şehirleri-ilçeleri gezmeye.

* Seçim zamanı olmadan esnafı dinlemeye geldim.

* Oy kaygısı taşımadan sizin sesinizi alıp, TBMM’ye götürmek üzere bir çalışma yapıyoruz.

* Bugün Bursa’dayım. Esnafımızı gezdik.

* Salı günü yapılacak gurup toplantısında gündeme getireceğim. İktidar partisinden talep edeceğim.

* Emeklilerin, EYT’lilerin, atanamayan öğretmenlerin derdini dinledik.

* Tüm bunları ağlar duysun diye orada konuşacağım.

81 İLİ DOLAŞACAK

Akşener’in Bursa ziyaretinin 2 gün süreceği öğrenildi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ”Türkiye’nin tüm ilçelerini gezme” projesi kapsamında Haziran’a kadar 18 şehrin ilçelerine, Ekim ayına kadar ise 81 ilin ilçelerine gitmeyi planlıyor.