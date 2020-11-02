Akşener, tüm siyasi programlarını iptal etti

Sosyal medya hesabından kararı duyuran İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, “Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener, İzmir'de meydana gelen deprem nedeni ile 4 Kasım'da yapacağı Bilecik ziyareti başta olmak üzere tüm siyasi programlarını iptal etti” dedi.
BURSA ZİYARETİNİ DE İPTAL ETMİŞTİ
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in 31 Ekim Cumartesi günü gerçekleştireceği Bursa programı, İzmir’de yaşanan deprem felaketi nedeniyle iptal edilmişti. Akşener, bölgede incelemelerde bulunmak amacıyla İzmir'e gitmişti.