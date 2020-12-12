Akşener: Seçimlerde bu işin olmayacağını görüyor, Cumhur İttifakı’nı genişletmek istiyorlar

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bir televizyon programında soruları yanıtladı.

“DÜZENLİ OY ARTIŞI VAR”

Kamuoyu araştırmalarına göre düzenli bir oy artışı olan bir parti konumunda olduklarını söyleyen Akşener, şöyle konuştu:

* Partimiz adına özel anket hiç yaptırmadık ama grup üyesi olduğumuz için o anketlerin sonuçları bize de geliyor, size de geliyor.

* Beş, altı şirketin ortalamasıyla kendinizi ölçebiliyorsunuz; kamuoyuna açık olduğu için, gizli saklı bir iş olmadığı için. Bu da memnun ediyor.

* Ama bunun arka planında ne var biliyor musunuz? Biz makulün peşindeyiz.

“ESNAFIN, KÖYLÜNÜN, İŞÇİNİN, GENCİN, KADININ SESİ OLUYORUZ”

“Çok uzunca bir zamandır kutuplaştırma üzerinden, değer setleri üzerinden bireyler bazında birbirimizi dövüştürmek üzere bir dil var siyasette” ifadelerini kullanan Akşener, şu açıklamalarda bulundu:

* ‘Sen düşmanımsın', ‘ben düşmanım' bitti… Ama biz bunu terk ettik. Başından beri yapmaya çalıştığımız ama şimdi anlaşılan bir dil bu.

* Biz; kişilerin, grupları esnafın, köylünün, işçinin, gencin, kadının önce ekonomik daha sonra sosyal problemlerini görüp onların sesi oluyoruz.

* Sonra onlarla ilgili çözüm önerilerimizi de dile getiriyoruz. Ve kendimizi böyle konumlandırdık.

“SORUNLARA GETİRDİĞİMİZ ÖNERİLERE PALYATİF BİR ÇÖZÜM GETİRİYORLAR”

İktidarın İYİ Parti'ye ilişkin bir tavır oluşturduğunu belirten Akşener, “Biz gerçekler üzerinden yürüdüğümüz için bir süre sonra tam anlamıyla o problemi çözmeye dönmese bile en azından palyatif bir çözüm getiriyorlar. Biz siyasi rekabeti gerçekleştirmiş bir yolculuk yapıyoruz. Amacımız oydu, o noktada başarılı olduğumuzu görüyorum” dedi.

“CUMHUR İTTİFAKI'NI GENİŞLETMEK İSTİYORLAR”

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, MHP lideri Bahçeli’nin Akşener’e ‘evine dön’ çağrısının Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’dan da destek görmesini değerlendiren Akşener, şu ifadeleri kullandı:

* Cumhur İttifakı'nın paydaşları, gelecek seçimlerde bu işin olmayacağını görüyorlar.

* Yani Cumhur İttifakı'nın, partili Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ni getiren bu iktidarın Türkiye'yi taşıyamadığını, Türkiye'nin de bu iktidarı taşıyamadığını görüyorlar.

* Cumhur İttifakı sistemini genişletmek arzu ediyorlardır. Hem manevi hem aritmetik bir arayış söz konusu olmuş olabilir.