Akşener ve Karamollaoğlu’ndan faiz açıklaması

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti. Görüşmenin ardından ortak basın açıklaması düzenleyen liderler basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Karamollaoğlu'nu ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu ifade eden Akşener, ziyaretinden dolayı Karamollaoğlu'na teşekkür etti.

“PİYASALAR BU ARKADAŞLARIN BİLEĞİNİ BÜKTÜ”

Faiz artışlarıyla ilgili açıklama yapan, Akşener şöyle konuştu:

*Bu arkadaşlar zıtlaştı piyasalar ile daha sonra da piyasalar bu arkadaşların bileğini büktü. Piyasaların durumunda beklentiye uygun bir faiz açıklandı. Ben Temel Beyin söylediğine katılıyorum dünyada faizler sıfırla bir arasındayken Türkiye resmi manada yüzde 20, 22 civarında faizle karşı karşıya kaldığı bir sistemin Nobel ödüllük faiz sebep enflasyon sonuç teorisiyle de pek fazla uyuşmadığı ortaya çıktı.

*Türkiye bir fakirlik kapanına girdi çıkamıyor. Önce ucube bir sistemle, ‘uçtuk, kaçtık, aştık' denildi sonra orta gelir tuzağından fakir kapanına geçtik. Bugün gelinen noktada o bilek kırıldı, büküldü, faiz arttırıldı ve gelinen noktada bu gelinen sistemin Türkiye'yi uçuruma götürdüğünü gördük.

*Bu zihniyet ile başarılamaz onun için bu zihniyetin değişmesi lazım. Bizim önerdiğimiz; güçlendirilmiş parlamenter sistem diyoruz adına başka arkadaşlarımız başka adımlar yaparlar ama 21. Yüzyıla uygun kuvvetler ayrılığının olduğu, kurumların itibarlı olduğu ama buna karşılık hiçbir vesayetin söz konusu olmadığı, iyileştirilmiş güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçişin mecburiyet haline geldiğini gösteriyor.

“ADETA YOĞUN BAKIMA ALINDI TÜRKİYE”

Türkiye'de faiz artışının, ülkenin yoğun bakıma girdiğinin ifadesi olduğunu belirten Karamollaoğlu, şu ifadeleri kullandı;

*Ülkemizin zor bir dönemden geçtiğini hepimiz biliyoruz. Özellikle ekonomide son faiz artışlarıyla karşıya karşıya kaldığımız durum bizim fotoğrafımızın manasına geliyor. Yani faizlerin yükseltmek bugünkü şartlarda gerekli de bugün bütün dünyada faizler sıfır civarındayken Türkiye'de bu noktaya çıkması, konunun vahameti açısından çok önemli.

*Adeta yoğun bakıma alındı Türkiye. Buradan kurtulması bugünkü iktidarın aldığı tedbirler ile pek mümkün gözükmüyor. Ekonominin buradan kurtulması da çok ciddi tedbirlerin alınmasına bağlı ama ne yazık ki yaklaşımda faiz artışı dışında bir adım göremiyoruz.

*Cumhurbaşkanının son dönemde adalete önem verdiğini, kalkınma için yeni bir hamle başlatacağını söylemesi, ifade olarak güzel ama yine tatminkar değil.

*Bu şartlarda eski tas eski hamamken her şeyin güzel olacağını ifade etmek sadece iyi günler temennisinden ibaret kalır daha da ileri gitmez. Yüzde 22 banka faizine gelmiş olmak Türkiye'nin tam manasıyla yoğun bakıma girdiğine işarettir.

“ZAMAN ZAMAN BİR ARAYA GELECEĞİZ”

İYİ Parti'ye ülke gündemindeki konuları görüşmek için yaptığı ziyaretin ilerleyen zamanlarda devam edeceğini ifade eden Karamollaoğlu, “Birlikte müzakere edebilmek için zaman zaman bizler de arkadaşlarımız da bir araya gelecekler. Ben bugün göstermiş oldukları ev sahipliği ve kullandıkları ifadelerden dolayı da kendilerine teşekkür ediyorum. Türk siyasetinde çok önemli bir adım atıyor Akşener, özellikle vatandaşın nabzını tutması çok önemli. Bundan dolayı da tacizlere maruz kalıyordur, bunu da anlayışla karşılıyor bunların hepsi telafi edilecektir diye düşünüyorum.” dedi.