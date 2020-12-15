Akşener’den ABD’nin yaptırım kararına tepki: Şımarıklık

Türkiye’nin Rusya’dan S-400 füze savunma sistemi alması nedeniyle ABD Hazine Bakanlığı, Savunma Sanayi Başkanlığı ile kurumun başkanı İsmail Demir’e ve üç çalışanına yaptırım kararı aldı.

Gelişmeyle ilgili sosyal medyadan paylaşımda bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Türkiye’nin meselelerine karşı gösterilen vurdumduymazlığın, canı sıkıldığında yaptırıma başvuran bir şımarıklıkla taçlandırılması; ne müttefikliğe yakışır, ne de Türkiye ile ABD arasındaki dostluğa katkıda bulunur” dedi.

“GÜN GELİR İYİ İKİLİ İLİŞKİLER LAZIM OLUR”

Akşener, paylaşımında “Ne var ki gün gelir; iyi ikili ilişkiler her ülkeye lazım olur” ifadelerine de yer verdi.