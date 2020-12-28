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Akşener’den asgari ücret açıklaması: Üretici fiyatlarına ve yıllık enflasyona yansıyacak

2 bin 825 lira olarak açıklanan asgari ücretin işçi için yeterli olmadığını savunan İYİ Parti lideri Akşener, "İşgücü maliyetlerinin 4 bin 200 liraya çıkması mutlaka üretici fiyatlarına ve yıllık enflasyona yansıyacak" dedi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 17:50, 28/12/2020
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Akşener’den asgari ücret açıklaması: Üretici fiyatlarına ve yıllık enflasyona yansıyacak

2021 yılı asgari ücretinin net 2 bin 825 lira olarak açıklanmasının ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, değerlendirmesini sosyal medyadan paylaştı.

“BİZİM ÖNERİMİZLE ENFLASYON OLUŞMAYACAKTI”

Akşener, şu ifadeleri kullandı:

* Yeni asgari ücret çalışanlarımız için yeterli olmadığı gibi, işgücü maliyetlerinin 4 bin 200 liraya çıkması mutlaka üretici fiyatlarına ve yıllık enflasyona yansıyacak.

* Oysa bizim önerimizi yapsaydınız, işgücü maliyetleri aynı kalacağı için maliyet bazlı bir enflasyon oluşmayacaktı.

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Yayınlanma Tarihi:17:49,