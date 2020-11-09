Akşener’den Berat Albayrak’ın istifasıyla ilgili videolu açıklama

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifa etmesine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Akşener, İYİ Parti Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmanın görüntülerini paylaştı.

“ARIZANIN KAYNAĞINI DOĞRU TESPİT ETMEDEN ÇÖZÜMÜ BULAMAZSINIZ”

Akşener, paylaştığı görüntüde şu ifadelere yer verdi:

*Devlet idaresini de, ekonomi idaresini de aile şirketine çevirdikleri için gerçeklikten iyice koptular. Doğru tedavini ilk adımı teşhisi doğru yapmaktır. Arızanın neden kaynaklandığını doğru tespit etmeden, çözümü bulamazsınız.

*Buradan iktidarı bir kez daha uyarıyorum; ekonomide zikzak yapmaktan vazgeçin. Sonuçlarını iyice düşünmeden acele kararlar alıp uygulamaya koymayın. Piyasaların güvenini sarsan açıklamalardan vazgeçin. Piyasalar için hayati önemdeki konuları, önemsemiyor gibi rol yapmayın.

“BU ÜLKEYİ AYAKTA TUTACAK OLAN KURUMLARDIR”

*İlk iş ekonomi yönetimindeki koordinasyonsuzluğu ortadan kaldırın. Hazine ve Maliye Bakanı, yasal olmayan bir şekilde Ekonomiden Sorulu Bakan gibi davranıyor. Ama ne bunu yapacak hukuki bir altyapı var, ne de kendisinin bu işi görecek kurumsal altyapısı var.

*Derhal ekonomiden sorumlu bir Cumhurbaşkanı Yardımcısı atayın sayın Erdoğan. Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nı güçlendirin ve makro perspektifi yeniden yakalayarak atanacak Cumhurbaşkanı Yardımcısı'na bağlayın.

*Bir ülkeyi ayakta tutacak olan kurumlarıdır. Kurumları daha fazla itibarsız hale getirmek yerine çalıştırın.

“KOORDİNASYONSUZLUĞU ORTADAN KALDIRIN”

Akşener, partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamasını, “Doğru tedavinin ilk adımı teşhisi doğru yapmaktır. Arızanın neden kaynaklandığını doğru tespit etmeden, çözümü bulamazsınız. İlk iş ekonomi yönetimindeki koordinasyonsuzluğu ortadan kaldırın. Derhâl ekonomiden sorumlu bir Cumhurbaşkanı Yardımcısı atayın” notu ile paylaştı.