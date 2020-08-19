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Akşener’den dikkat çeken adaylık açıklaması!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile düzenlediği ortak basın toplantısında, bir basın mensubunun "İsminiz Cumhurbaşkanlığı adaylığı için çok konuşuluyor, konu hakkındaki değerlendirmeniz nedir?" sorusuna, "Ortada seçim yok, hiçbir şey yok. Doğmamış çocuğa don biçmenin doğru olmadığını düşünüyorum" yanıtını verdi.

17:41 -
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret etti. İkili ziyaret sonrası basın açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda değerlendirmede bulunan Akşener, seçimin olmadığı bir ortamda adaylığın konuşulmasını doğru bulmadığını dile getirdi.

“ORTADA SEÇİM YOK, HİÇBİR ŞEY YOK”

Bir basın mensubunun “Sizin de isminiz Cumhurbaşkanlığı adaylığı için çok konuşuluyor. Bu konu hakkındaki değerlendirmeniz nedir?” sorusunu yanıtlayan Akşener, şu ifadeleri kullandı:

“Rahmetli Demirel'in sözü var. Ortada seçim yok, hiçbir şey yok. Doğmamış çocuğa don biçmenin doğru olmadığını düşünüyorum. Dolayısıyla seçimin olmadığı bir yerde Cumhurbaşkanı adaylarının, adayının konuşulmasını da hiç doğru bulmadığımı ifade etmek isterim.”

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Son güncelleme: 17:46 19.08.2020
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