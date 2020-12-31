Akşener’den Erdoğan’a: Onun için Atatürk’ün bu sözünü hatırlatmakla yetineyim

İYİ Parti lideri Akşener, İstanbul Beşiktaş İskele Meydanı’ndaki Kadın Emeği Pazarı’nı gezdi. Akşener ve orada bulunan kadınlar, bir yıl içinde öldürülen 385 kadını temsilen boyunlarına siyah tülbent ve yüzlerine ‘İstanbul Sözleşmesi'ni Uygula' yazılı maske taktı.

“GENÇLER, KADINLAR VE ÇOCUKLAR ADINA ENDİŞELENMEDİĞİMİZ BİR YIL ÜMİT EDİYORUM”

Konuşmasında yeni yıldan beklentilerini de dile getiren Akşener, şöyle konuştu:

* İnşallah 2021 ülkemize ve dünyaya geçtiğimiz yıla göre daha sağlıklı sıhhatli, mutlu huzurlu bir yıl getirir. Milletimiz açısından özellikle gençler ve çocuklar, kadınlar açısından geçtiğimiz yıllara göre çok daha mutlu olduğumuz, onlar adına endişelenmediğimiz bir yıl olur diye ümit ediyorum.

* Dış politikada inşallah kavganın gürültünün yerini barış alır huzur alır. Bizim coğrafyamız ‘ekonomik coğrafya' diye tanımladığımız bir coğrafya, komşularıyla iyi geçinen, kavga etmek yerine ticaret yapabilen, vatandaşının gelirini artırabilen bir dış politikaya 2021'de sahip oluruz diye dua ediyorum.

“MİLLETİN SESİNİN MECLİS'TE YANSIMADIĞI BİR SİSTEMDE YAŞIYORUZ”

“Cumhurbaşkanı'nın yılbaşı mesajında özellikle ekonomi mesajları ön plandaydı, 2021 için yeni reformlardan bahsetti siz nasıl değerlendireceksiniz?” sorusunu Akşener şöyle yanıtladı:

* Sayın Erdoğan'ın ağzından reform çıktığında kendisine parmak sallanıyor, cıs deniliyor.

* Dolayısıyla reform konusunda; gerek ekonomide gerek hukuk alanında reforma gerçekten ihtiyaç var ama bu yapılabilir mi? Böyle bir ümidimiz yoktur.

* Çünkü partili Cumhurbaşkanlığı Sistemi maalesef bütün sistemi kilitledi. Tek bir kişinin iki dudağı arasında her türlü kararın verildiği bir süreç bu.

* Milletin sesinin Meclis'te yansımadığı, milletvekillerinin hiçbir kıymeti harbiyesinin kalmadığı, seçilmişin seçene karşı görevlerini yerine getiremediği, atanmışların seçilmişleri tahkir ettiği bir sistemde yaşıyoruz.

“BU SİSTEME GEÇMİŞ OLMANIN CEVABINI MİLLETİMİZDEN ALACAKLAR”

Akşener, açıklamasına şu sözlerle devam etti:

* Bütün bu ekonomide ve hukukun üstünlüğü adalet anlamında reform ya da iyileştirme söz konusu olacaksa Sayın Erdoğan'a tavsiyem hemen en hızlı biçimde iyileştirilmiş, güçlendirilmiş parlamenter sistem için tarafları bir araya toplaması, bizim önerdiğimiz ‘Memleket Masası'nı toplamasıdır.

* Buradan ümidin var mı diye sorarsanız, ümidim yoktur. İlk seçimde bu sisteme dair vatandaşımız tepkisini ortaya koyacak, bu sisteme geçmiş olmanın cevabını milletimizden alacaklar ve bedelini sandıkta ödeyecekler diye düşünüyorum ve buna inanıyorum.

“HER ŞEY OLABİLİRSİNİZ; SANATÇI OLAMAZSINIZ”

Akşener, “Cumhurbaşkanı'nın sanatçılar için yaptığı konuşma tartışılıyor. Siyasi polemiklerden uzak sanatçıları tasvir etti siz nasıl değerlendireceksiniz?” sorusuna ise Atatürk'ün bir sözünü hatırlatarak şöyle cevap verdi:

* Efendiler her şey olabilirsiniz; milletvekili olabilirsiniz, bakan olabilirsiniz her şey olabilirsiniz ama bir tek şey olamazsınız, sanatçı olamazsınız.

* İçinizde yoksa, özgür değilseniz sanatçı olamazsınız. Onun için Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu sözünü hatırlatmakla yetineyim.

“BOL BOL KONUŞTU ADAMLAR, EYLEM SIFIR”

Akşener, İstanbul sözleşmesi ve kadına şiddet konusunda düşüncelerinin sorulması üzerine kadına şiddeti eleştirerek, şöyle konuştu:

* Bugün İstanbul Kadın Politikalarından sorumlu il başkan yardımcımızın organizasyonu ile bu boynumuzdaki siyah tülbentleri dağıttık. Bu bir yılda öldürülen katledilen kadınlarımızı sembolize ediyor.

* Bir günde; bir kadını oğlu, bir kadını kocası, bir kadını iddiaya göre arkadaşı vahşi bir biçimde katlettiler. Ben özellikle akademisyen arkadaşımızı da andığım bir tweet attım, mesajımdan sonra sustum bakalım ne olacak diye. Ama bol bol konuştu adamlar, eylem sıfır. Konuştular, bağırdılar ortada bir şey yok.

“HAYALİMDE, KADINA UZANAN ELLERİN KIRILDIĞI BİR TÜRKİYE VAR”

Kadınlara seslenen Akşener, şu ifadeleri kullandı:

* Bu adamlardan bir şey çıkacağı yok, laf çok icraat yok. Dolayısıyla biz kadınlar birbirimize sarılmak zorundayız. Benim hayalimdeki Türkiye'de bir kadına elini uzatan o alçağın elinin kırıldığı bir Türkiye var.

* Bir kadına uzanan ellerin kırıldığı bir Türkiye'yi birbirimize ellerimizi tutarak, sarılarak kadınlar başarmak zorundayız. Eğer bu bol bol konuşup icraat yapmayan adamlardan beklersek pek çok kadın öldürülmeye, şiddet görmeye devam eder.

* Gördüm ki, ancak söz vardır. İşte İstanbul sözleşmesi üzerinden bir kavga başlatılmıştı. Bugün sizin aracılığınızla İstanbul sözleşmesi üzerinden kavgayı bir kenara koyup İstanbul Sözleşmesi'nin hükümlerinin uygulamaya derhal konulmasını talep ediyorum.

* Katledilen bütün kadınlarımıza huzurunuzda rahmet diliyorum ama onun ötesinde onların manevi huzurunda her birinden hiç parmağını kıpırdatmayan bu adamlar adına özür diliyorum.