Akşener’den Erdoğan’a şehit tepkisi!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Partisinin Balıkesir İl Başkanlığı binasında düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevaplandırdı.

“SİYASET PRENSİPLER ÜZERİNE YAPILIR”

İsmail Ok'un istifa süreci ile ilgili düşüncelerini soran bir gazeteciye, “Ben istifanın kişisel olarak tek taraflı bir irade beyanı olduğuna inanırım. Siyaset prensipler üzerine yapılır. İstifa tek taraflı bir karardır. Sayın Ok'a kadar bazı arkadaşlarımız istifa etmişti onların hakkında da tek kelime etmedim dolayısıyla kendisine hayatta başarılar diliyorum” yanıtını verdi.

İsmail Ok'un millet ittifakıyla ilgili son sözlerine ise Akşener, “Bazen sabretmek gerekir. En iyi cevabın sahibi vatandaştır. En iyi cevap zamandır” diye yorumladı.

“SOKAKLAR YANIYOR”

Akşener, sokaklarda durumun nasıl olduğunun sorulması üzerine ise, sokaklar yanıyor diyerek şu şöyle devam etti:

*Ben Türkiye'nin farklı farklı dönemlerine şahit oldum. Göreceli olarak ekonomik durumu daha iyi kabul edilen illerden başladık.

*İki şey gördüm birincisi esnaf yanıyor elektrik parasıyla, doğalgazla, stopajla yanıyor, bazı yerlerde su parasıyla, maliyetlerin artması ve alım gücünün düşmesiyle yanıyor.

*Biraz evvel Sındırgı'da bir mobilya mağazasına girdik. Bir kişiyi işten çıkaracağım ama hangisini nasıl seçeceğim diye dükkan sahibi ağlıyor.

*Kestel'de beraber gördük çiftçi ağlıyor. Türkiye'nin ekonomisi yanıyor. Fukaralığı görüyorsunuz.

ERDOĞAN’A ŞEHİT TEPKİSİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın “birkaç şehit var” açıklamasıyla ilgili yorulmasının üzerine Akşener, şunları söyledi;

*İlk demiyor ki daha evvelde kelle demişti. Dil sürçmeleri esasında şuur altının ortaya çıkışıdır psikologlar öyle diyor.

*Birkaç tane denilen her biri bir annenin çocuğu, bir genç kadının kocası, bir küçük çocuğun babası onun hoş karşılanabilir bir yanı yok.

*Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı olmayı başarabilse çok iyi olacaktı.

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