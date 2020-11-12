Akşener’den esnafa: Keyif çayı içiyor musunuz?

Bilecik Bozüyük’te İYİ Parti lideri Akşener, esnaf ziyaretinde bulundu. Akşener'e derdini anlatan bir bakkal, “Maaile sadece karın doyurmak için çalışıyoruz. Bir tane iş yapmıyoruz birden fazla iş yapıyoruz o yüzden karnımızı doyuruyoruz” diye konuştu.

Akşener'in, “Bu dükkandan aileniz geçinebilir mi” sorusu üzerine esnaf, “Ucu ucuna geçiniyoruz, karnımız doyuyor. Dükkan kira ama kira bizim için çok sorun değil, elektrik bizim için çok sorun. Çünkü eve 10 kuruş olan şey esnaf kazanıyor diye esnafa 20 kuruş, eve 20 kuruşsa esnafa 40 kuruş. Görünürde esnaf para kazanıyor birilerine göre ama esnaf para kazanmıyor” ifadelerini kullandı.

“MAKUL VERGİLER OLABİLİRDİ”

Akşener'in esnafa “keyif çayı içebiliyor musunuz?” sorusuna ise esnaf, şu cevabı verdi;

*Yok içemiyoruz. Neresinden tutalım? Kiradan mı tutalım? Elektrikten mi tutalım? Sigortadan mı tutalım neresinden tutalım? Vergi yapılandırılması yapılacağını makul vergiler olabilirdi. Liyakatin yerini sadakat aldığı için devlet kurumlarında işimizi çözemiyoruz.

*Yasayı ben biliyorum cahil halimle adama götürüyorum bak bu böyle, kanunda bu var diyorum, ‘Ben geçen hafta atandım tam olarak konuyu bilmiyorum, bir arkadaşımı arayayım ona sorayım' diyor o arkadaşı da onun kadar biliyor ‘olmaz' diyor. Kanunda ilk maddesi kanun gerisi kanun değil. Yani sorunlar çok.

NE OLMUŞTU?

Partisinin 7. Olağan Kongresi için Malatya’da giden Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a servisçi olduğunu belirten esnaf, “İşsiziz. Evimize ekmek götüremiyoruz” demişti.

Esnafa “Bu bana çok abartılı geldi” yanıtını veren Erdoğan, “Keyif çayı bu. Bu çayı iç” diyerek çay dağıtmıştı.