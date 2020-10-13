Meral Akşener’den iktidara Hatay yangını tepkisi…

Akşener'in konuşmasından satır başları:

* Moskova'daki ateşkes masasından kalktıktan birkaç saat sonra Gence'de sivillere saldıran bu gözü dünmüşlüğe bir son verilmeli. Artık Türkiye kurulacak bir masada olmalıdır.

* Sayın Aliyev, yaptığı açıklamada Türkiye'nin masada olmasını belirtmişti. Kardeşlerimizle olamamız gereken masa bizim için ar meselesidir. Daha haziran ayında Türkiye'ye uyguladığı silah ambargosunu kaldıran Kanada, Ermeni diasporasının baskısıyla yeniden ambargo uyguladı. Şüphesiz bundan sonra da başka masalar kurulacak.

* Türkiye, o masalarda kardeşiyle yan yana oturmalıdır. Bunu Azerbaycan'ın yanlık olmadığını dosta düşmana göstermek için yapmalıdır.

* Türkiye bu yangınları dünyanın birinci maddesi yapmalıydı ama olmadı çünkü bunu yapmak için devlet ciddiyeti gerekir.

* Milletimiz yangın felaketini bir rant felaketinin izleyeceğinden endişe duyuyor.

“ÇARŞIDA, PAZARDA, MUTFAKTA YANGIN VAR”

* Karabağ, sadece Azerbaycan Türk Devleti'nin değil, bu büyük coğrafyadaki her Türk'ün derdidir. Geçen hafta Giresun ve Yozgat'taydık. Her yeni durakta daha kötü bir tabloyla karşı karşıya kalıyoruz.

* Çarşıda, pazarda, mutfakta yangın var. Tüm hedefleri düşürdüler ama uçuyoruz diye masal anlatıyorlar. Eskiden uçuyoruz, ekonomik kriz yok diyebiliyordu ama şimdi diyemiyor.

* Şimdi sabır diyor. Sayın Erdoğan sen önce 500 milyon dolarlık uçağını sat, şatafattan vazgeç. Yandaş vergi affına, sarayın masraflarından bir kuruş tasarruf etmeye gelince sabır yok.

* İş bulamayan gence, uzaktan eğitim için çocuğuna bilgisayar alamayan babaya gelince sabır var. Geçeceksin bunları Sayın Erdoğan.

* Sen git sefa sürmeye tam gaz devam et, gençlerimizin hayali yıkılsın. Yok öyle sayın Erdoğan. Esnafın birine 7 bin birine 50 bin lira kredi verdiler. Neye göre verdiler belli değil.

*AK Parti kodamanlanın eşi dostu yardımlarda bile yukarı yazılıyor. Çiftçi mazotun, yemin gübrenin altında ezilsin, sen git, ithal malla elin çiftçisini zengin et.

*Yok öyle yağma sayın Erdoğan. O meşhur müteahhitlerden biri vergi affı aldı. Öncesinde yine ballı bir ihale aldı.

*Resmi Gazete'de yayınlanan vergi affı 9 milyar lira. Sen yandaşa vergi affı koy, sonra esnaf kredi borcu altında ezilsin. Yok öyle yağma sayın Erdoğan.

* Millet sabrının sonuna geldi Sayın Erdoğan. Doların yükselmesine aldırış etmeyen damat bakan 1 yılda doları frenleyebilmek için Merkez Bankası'ndaki dövizi satıp savdı.

* Kayın pederinin övündüğü döviz rezervini eritti. Damat bakan eğer reklamlardan kalkıp gözünü dövize çevirseydi binlerce öğrencimize bilgisayar ve internet imkanı sunabilirdi.

* Damat bakan eğer reklamlardan kalkıp gözünü dövize çevirseydi binlerce öğrencimize bilgisayar ve internet imkanı sunabilirdi.

* 1,5 milyon çocuk uzaktan eğitime erişemiyor. Çünkü bilgisayar ve interneti yok. Hiç değilse 1,5 milyon öğrencimize bedava internet ve bilgisayar verseydin fena mı olurdu.