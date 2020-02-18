Akşener’den partideki istifalara ilişkin açıklama

Akşener, partisinin grup toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Toplantı sonrası istifalarla ilgili konuşan Akşener, “Üzüntüm şudur, insanlar bir siyasi organizasyonun içinde yer almaktan vazgeçebilirler, bunu saygı ile karşılarım. Ama açıklamalarında ve beyanlarında koskocaman bir camiayı, yöneticileri, seçmeni, teşkilatları töhmet altında bırakacak ve gerçekten haksız, temelsiz ve insafsız gerekçeler ortaya atarlarsa, bu insanların canını yakar” şeklinde konuştu.

İYİ Parti’nin kurucularından Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, dün partiden istifa etmişti. İsmail Ok’tan bir gün önce de İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, istifa etmişti. Bu istifalarla İYİ Parti’nin TBMM’deki sandalye sayısı 37’ye düştü.