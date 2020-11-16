Akşener’den Süleyman Soylu’ya: Çevresine çok dikkat etsin

İYİ Parti lideri Meral Akşener bu sabah katıldığı TV programında, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na Kanal İstanbul’a karşı çıktığı için bölücülükle suçlandığı ve hakkında soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.

İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı’ndan konuya ilişkin açıklama gelmişti.

Açıklamada, “Onayın hiçbir yerinde Kanal İstanbul Projesi’ne, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın kişisel olarak karşı çıkması sorgulanmamış, kurumsal olarak ve kamu kaynağı kullanılarak bu afişlerin bastırılmış olması araştırma/ön incelemeye dahil edilmiştir. İddia edildiği gibi onayın hiçbir yerinde bölücülük suçlaması da bulunmamaktadır” denilmişti.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüşmek üzere İYİ Parti Genel Merkezi’ne ziyarette bulundu. İki lider görüşmenin ardından ortak basın açıklaması gerçekleştirdi. Akşener, bu konuya ilişkin bir soruyu yanıtladı.

“BENDEKİ BELGELER VE BİLGİLER BENİM SÖYLEDİĞİM GİBİ”

Akşener, basın mensuplarının bakanlığın İmamoğlu açıklamasına ilişkin sorusuna şu ifadelerle yanıt verdi:

“Bendeki belge ve bilgiler benim söylediğim gibi. 27 yıldır aktif politika yapan meral Akşener'in hiçbir zaman, söylediği herhangi bir konu tekzibe uğramamıştır. Burada ben sayın Soylu'nun çok çevresine dikkat etmesi gerektiğini söyleyeyim. Uzun süre içişleri bakanlığı görevini yürütmediğim için zaman zaman acemilikle itham edilsem dahi; kendisine, eski içişleri bakanı olarak, çevresine çok dikkat etmesi gerektiğini söyleyeyim buradan. Herkes anladığını anlasın.”

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