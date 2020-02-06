Akşener’in de içinde olduğu uçak Ankara’ya dönmüştü! Yaşananları anlattı

Dün Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yaşanan kazadan önce İYİ Parti lideri Meral Akşener’i taşıyan uçağın Sabiha Gökçen Havalimanı’nı 2 kez pas geçip Ankara’ya döndüğü, ardından da kazanın yaşandığı ortaya çıkmıştı.
İYİ Parti Mali İşler Başkanı Ümit Dikbayır, uçakta yaşananları şu sözlerle anlattı;
* Ankara Esenboğa’dan THY 17.25 uçağı ile İstanbul’a 10-15 dakika kala inişe geçtiğimiz sırada türbülans oldu.
* Yani dehşetli bir türbülans oldu.
* Uçağın içinde panik yaşandı.
* Pilot iki kez inmeyi denedi ancak pas geçti.
* Uçağın pilotuna çok teşekkür etmek istiyorum hem kendi adımıza hem yolcular adına.
* O şiddetli türbülansı minimize etti.
* Daha sonra bir anons yaptı. ‘Hava koşulları nedeniyle iniş yapamadık.’
GENEL BAŞKANIMIZ SAKİNLEŞTİRDİ
* Panik havasını ortadan kaldırdı. Çok deneyimli bir pilot.
* Hatta Genel Başkanımız Meral Akşener, endişe yaşayan bir yolcuyu dahi teskin etti. Kendisi de çok sakindi.
* Pas geçtikten sonra Ankara’ya dönüş kararı aldı.
* Ve bu arada arkamızdan özel bir uçak iniş yaptığı sırada üzücü kaza meydana geldiğini öğrendik.
AŞIRI TÜRBÜLANS OLDU, PANİK YAŞANDI
İyi Partili Ümit Dikbayır da bir televizyon programında o anları şöyle aktardı;
* Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan 17.25’te İstanbul’a gelmek için havalandık.
* İnişe 10-15 dakika kala çok aşırı türbülans oldu.
* Uçağın içinde panik yaşandı.
2 KERE İNİŞİ DENEDİ, ANKARA’YA DÖNDÜ
* Pilot 2 kere inişi denedi, ardından Ankara’ya dönüş kararı aldı.
* O sırada diğer uçak iniş kararı almış ve malum olay olmuş.
* Pilotumuza çok teşekkür etmek istiyorum.
* Pilot yaptığı anonsla, türbülansa gireceğimizi söyledi.
* Panik havasını minimize etti.
* 10-15 dakika türbülans yaşadık.
* Bir kez inişi denedi pas geçti, ikinci kez denedi.
İNDİKTEN SONRA KAZAYI ÖĞRENDİK
* Sonra anons yaparak Ankara’ya dönüldüğünü açıkladı.
* Biz de Pegasus uçağının kazasını indikten sonra öğrendik.