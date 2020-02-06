Akşener’in de içinde olduğu uçak Ankara’ya dönmüştü! Yaşananları anlattı

Dün Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yaşanan kazadan önce İYİ Parti lideri Meral Akşener’i taşıyan uçağın Sabiha Gökçen Havalimanı’nı 2 kez pas geçip Ankara’ya döndüğü, ardından da kazanın yaşandığı ortaya çıkmıştı.

İYİ Parti Mali İşler Başkanı Ümit Dikbayır, uçakta yaşananları şu sözlerle anlattı;

* Ankara Esenboğa’dan THY 17.25 uçağı ile İstanbul’a 10-15 dakika kala inişe geçtiğimiz sırada türbülans oldu.

* Yani dehşetli bir türbülans oldu.

* Uçağın içinde panik yaşandı.

* Pilot iki kez inmeyi denedi ancak pas geçti.

* Uçağın pilotuna çok teşekkür etmek istiyorum hem kendi adımıza hem yolcular adına.

* O şiddetli türbülansı minimize etti.

* Daha sonra bir anons yaptı. ‘Hava koşulları nedeniyle iniş yapamadık.’

GENEL BAŞKANIMIZ SAKİNLEŞTİRDİ

* Panik havasını ortadan kaldırdı. Çok deneyimli bir pilot.

* Hatta Genel Başkanımız Meral Akşener, endişe yaşayan bir yolcuyu dahi teskin etti. Kendisi de çok sakindi.

* Pas geçtikten sonra Ankara’ya dönüş kararı aldı.

* Ve bu arada arkamızdan özel bir uçak iniş yaptığı sırada üzücü kaza meydana geldiğini öğrendik.

AŞIRI TÜRBÜLANS OLDU, PANİK YAŞANDI

İyi Partili Ümit Dikbayır da bir televizyon programında o anları şöyle aktardı;

* Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan 17.25’te İstanbul’a gelmek için havalandık.

* İnişe 10-15 dakika kala çok aşırı türbülans oldu.

* Uçağın içinde panik yaşandı.

2 KERE İNİŞİ DENEDİ, ANKARA’YA DÖNDÜ

* Pilot 2 kere inişi denedi, ardından Ankara’ya dönüş kararı aldı.

* O sırada diğer uçak iniş kararı almış ve malum olay olmuş.

* Pilotumuza çok teşekkür etmek istiyorum.

* Pilot yaptığı anonsla, türbülansa gireceğimizi söyledi.

* Panik havasını minimize etti.

* 10-15 dakika türbülans yaşadık.

* Bir kez inişi denedi pas geçti, ikinci kez denedi.

İNDİKTEN SONRA KAZAYI ÖĞRENDİK

* Sonra anons yaparak Ankara’ya dönüldüğünü açıkladı.

* Biz de Pegasus uçağının kazasını indikten sonra öğrendik.