Akşener’in uçağı Ankara’ya geri döndü!

Sabiha Gökçen Havalimanı'na inmeye çalışan 177 yolculu İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayolarına ait uçak pistten çıktı. Uçağın ağır hasar aldığı kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı. Uçağın pistten çıkması üzerine Sabiha Gökçen Havalimanı kapatıldı.

Yaşanan bu gelişmenin ardından CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in de içinde bulunduğu uçağın Ankara’ya geri dönmek zorunda kaldığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Tarhan, “Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş yapacağımız İYİ Parti Genel Başkanı Sn.Meral Akşener’inde içinde bulunduğu uçak Atatürk Havalimanı’nda pist kapatıldığı için ağır risk altında Ankara'ya geri döndürüldü. Ayıptır!” ifadelerini kullandı.

Tarhan bir sonraki mesajında da, “Zor şartlarda Ankara'ya indirilen uçakta bulunan başta İYİ Parti Genel Başkanı Sn. Meral Akşener ve tüm yolculara büyük geçmiş olsun” ifadelerini kullandı.