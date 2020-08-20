Akşener’le esnaf arasında güldüren diyalog! ‘Herkese anlatacağım’

Şehir ziyaretleri kapsamında Aksaray'a giden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ortaköy ilçesinde vatandaşın dertlerini dinledi.

“BİZİM SORUNUMUZ KAPİTALİZMLE…”

Akşener'le bir esnaf arasında yaşanan ‘Kapitalizm' diyaloğu ise kahkahalara sebep oldu.

1998-2002 yılları arasında Ülkü Ocaklarında ikinci başkanlık yaptığını belirten bir esnaf, “Kapitalizm var oldukça, banka ve sermaye düzeni var oldukça, finansal kapital, reel kapital bu ülkeye hükmettiği sürece çözüm ne olabilir? Faiz sisteminde yaşadığımız sürece ne olabilir? Hangi kapitalizm yıkılacak ki biz göreceğiz? Kim yıkacak? Bizim sorunumuz kapitalizmle” ifadelerini kullandı.

“HANGİSİNDENSİN?”

Akşener, esnafın sözlerine “Bir şey sorabilir miyim? Bu cümleleri gençliğimde 2 grup söylerdi; biri Marksizm okuyanlar, biri Milli Görüş okuyanlar. Hangisindensin oğlum?” sorusuyla karşılık verdi.

“SOSYALİST DEĞİLİM AMA KAHROLSUN KAPİTALİZM”

Ülkü Ocaklarında yetiştiğini dile getiren esnaf, şu yanıtı verdi:

“Ülkü Ocaklarında 1998-2002 yılları arasında ikinci başkanlık da yaptım. Ama şunu iyi öğrendim: Bizi yıkan kapitalizm, bizi sömüren kapitalizm. Bunu da 30 yaşımdan sonra konuşmaya başladım. ‘Sosyalist misiniz?' diyorlar, ‘yok değilim' diyorum, ülkücüyüm. Türkçü'yüm, Ziya Gökalp hayranıyım, Mustafa Kemal'ciyim. Ama değişmeyen tek şey kapitalizm. Kahrolsun kapitalizm.”

HERKESE ANLATACAĞINI SÖYLEDİ

Esnafın cevabına kahkahalarla karşılık veren Akşener, “Süper ya. Ben de 16 yaşımdan beri sınıfsal bakarım. Zengin-fakir üzerinden bakarım. Sınıfsal arası geçirgenliği de sağlayan eğitim ve fırsat eşitliğidir. Bu konuşman çok hoşuma gitti. İsmini söyle ben herkese anlatacağım” şeklinde konuştu.