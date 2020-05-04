Aksoy: Taciz yok, rutin uçuş

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos ile Genelkurmay Başkanı General Konstantinos Floros, dün Aydın'ın Didim ilçesi karşısındaki Farmakonisi (Bulamaç) ve Agathonisi (Eşek) adalarındaki askeri üsleri ziyaret etti.

Yunan medyası, Panagiotopoulos ile Floros’un bulunduğu helikopterin, Türk jetleri tarafından taciz edildiğini yazdı.

DRAMATİZE EDİP GERİLİM YARATIYORLAR

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, helikopterin Türk savaş uçaklarınca taciz edildiği iddialarını yanıtladı. Aksoy yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

“Savaş uçaklarımız Ege’de rutin faaliyetleri çerçevesinde teşhis görevi icra etmiş olup, Sayın Savunma Bakanı’nı taşıyan helikopterin tacizi söz konusu değildir. Rutin uçuşları dramatize ederek gerilimi tırmandırmaya çalışmanın bu ülkeye bir faydası yoktur. Bunun yerine bu meselelerin iki ülke savunma bakanlıkları arasında başlatılan güven arttırıcı önlemler süreci içinde ele alınması gerekir.”