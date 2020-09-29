Alabalık ihracatçısından kuraklık ve kirlilik uyarısı

Türkiye'nin en büyük alabalık ve somon ihracatçılarından biri olan Özpekler'in sahiplerinden iş insanı Yasin Özpek kuraklık ve kirlilik uyarısı yaptı.

Avrupa ülkelerine yıllık 2 bin 500 ton füme alabalık ihracatı gerçekleştiren Özpekler, ülkeye 15 milyon Euro'nun üzerinde döviz girdisi sağlıyor. Üretimi Denizli, Muğla ve Burdur'da 10 çiftlikte bulunan bin 500 havuzdan sağlayan Özpekler yurt içinde 15 tedarikçiden daha faydalanıyor.

“TEMİZ SU KAYNAKLARI GİDEREK AZALIYOR”

Geçmişte üretim yaptıkları bazı çiftlikleri artık kullanamadıklarını söyleyen iş insanı Özpek, “Küresel ısınma beraberinde bozulan yağış rejimi sularımızı etkiliyor. Denizli'de Tekkeköy'de 30 yıl üretim yaptığımız çiftliğimizi artık suyun yetersiz oluşu nedeniyle son birkaç yıldır kullanamıyoruz. Çiftliklerimizin bulunduğu bazı baraj göletlerinde su kaynaklarının yetersiz oluşu ya da tarımsal sulamaya verilmesi nedeniyle üretim yapamıyoruz. Sular azalıyor. Daha yüksek sıcaklıkta ve daha az oksijen barındırıyor. Bunlar alabalık için uygun olmayan koşullar. Çoğu zaman oksijen takviyesi ile üretime devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“KİRLİLİK ÇOK CİDDİ BİR SORUN”

Türkiye'de temiz su kaynaklarının en büyük tehdidini kirlilik olarak gösteren Özpek, “Son yıllarda arıtma tesislerinin devreye girmesi ile birlikte hem kentsel hem de endüstriyel atıklar kontrol altına alınmaya çalışıldı. Sadece devlet değil birey de su kaynaklarımızın korunması için üzerine düşen görevi yerine getirmeli. Kaynaklarımıza sahip çıkıp koruyalım” diye konuştu.

“SEKTÖR RİSK ALTINDA DEĞİL”

Alabalık ve somon sektörünün risk altında olmadığının altını çizen Özpek, “İyi durumdayız. Sektördeki firmalar ihracatları ile ülke ekonomisine katkı koyuyor. Balık temini konusunda şimdilik sıkıntı yaşamıyoruz ama şimdiden önlem almak zorundayız. Kirliliğinin önüne geçmeli, kuraklığa karşı tedbirli olmalıyız. Yakın gelecekte su kaynaklarının kaybı üretimi de etkiler” ifadelerini kullandı.