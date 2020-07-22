Alacak-verecek kavgasına 6 tutuklama

Antalya’da yaşanan olay, 15 Temmuz’da Kepez ilçesi Barış Mahallesi’ndeki bir market önünde meydana geldi. İki aile arasındaki alacak-verecek meselesinden dolayı tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından yaralanan V.G. ve R.K., kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.

Kavgada yaralanan diğer 2 kişinin hastanede tedavileri devam ederken, her iki aileden de gözaltına alınan B.G., Ö.G., R.G., R.Ö., C.Ö. ve E.K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

6 kişi, “kasten öldürme” ve “kasten yaralama” suçlarından sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandı.