Alacak verecek meselesi kanlı bitti! 2 ölü

Edinilen bilgilere göre, olay, Pamukkale ilçesi Küçükdere Mahallesi’nde meydana geldi. İddialara göre, tarım ilaçları ve makineleri satan Hüseyin Arslan ile Ramazan Küçük arasında alacak verecek meselesi yüzünden bir kaç ay önce anlaşmazlık yaşandı.

OLAY YERİNDEN KAÇTI

Taraflar anlaşamayınca olay yargıya taşındı. Arslan mahkeme ve borç meselesini konuşmak için akşam saatlerinde Küçükdere Mahallesi’nde oturan Küçük’ün evine geldi. Ancak ikili arasında tartışma çıkması üzerine Arslan yanındaki tabanca ile Küçük’e 3 el ateş ederek olay yerinden kaçtı.

Olayın ardından çağrılan 112 Acil servis ambulansı ile hastaneye kaldırılan Küçük, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

YAŞAMINA SON VERDİ

Olay sonrası evin yakınan park ettiği 35 Z 4274 plakalı otomobile binerek kaçan Arslan, olay yerinden yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki bir tarlaya giderek Küçük’ü öldürdüğü tabanca ile yaşamına son verdi. Arslan’ın cenazesi olay yerinden jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

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Olay sonrası katil zanlısı Arslan’ın cinayeti işledikten sonra kaçma anı ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Olayla ilgili jandarma tarafından başlatılan soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor. İHA