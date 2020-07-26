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Albayrak Medya Grubu’nun dergisinden skandal çağrı!

Albayrak Medya Grubu'nun Gerçek Hayat dergisi skandal bir kapak hazırladı. Derginin 27 Temmuz tarihli sayısında 'hilafet' çağrısı yapılarak "Şimdi değilse ne zaman?" ifadeleri kullanıldı.

22:27 -
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Albayrak Medya Grubu’nun dergisinden skandal çağrı!

Mustafa Albayrak'ın imtiyaz sahibi olduğu ve genel yayın yönetmenliğini Kemal Özer'in üstlendiği Gerçek Hayat adlı dergi, 27 Temmuz tarihli sayısında ‘hilafet’ çağrısı yaptı.

DİLİPAK SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Derginin kapağını Abdurrahman Dilipak da sosyal medya hesabından paylaştı. 27 Temmuz-2 Ağustos tarihlerini kapsayan derginin kapağında, “Şimdi değilse ne zaman, sen değilsen kim? Hilafet için toparlanın” sözlerine yer verildi.

ALBAYRAK MEDYA GRUBU BÜNYESİNDE YER ALIYOR

Dergi 2000 yılında hayatına başlarken, ilk olarak Hakan Albayrak'ın önderliğinde yayımlandı. Gerçek Hayat, 2016 yılında ise Albayrak Medya Grubu bünyesine katıldı.

Gerçek Hayat adlı derginin imtiyaz sahibi olan Mustafa Albayrak, aynı zamanda Yeni Şafak gazetesinin İcra Kurulu Başkanlığı görevini de yürütüyor.

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Son güncelleme: 22:33 26.07.2020
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