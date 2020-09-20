Albayrak Mesut Yılmaz’ı ziyaret etti: Zor günler geçiriyoruz, dua edin

Galatasaray Spor Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, eski başbakanlardan Ahmet Mesut Yılmaz'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Dün akşam saatlerinde sosyal medyada Mesut Yılmaz'ın hayatını kaybettiği yönündeki paylaşımlardan ötürü duyduğu üzüntüyü belirten ve tepki gösteren Albayrak yaptığı açıklamada, “İnsanlar, sosyal medya hesaplarından bir şeyler yazarken dikkat etmeleri lazım. Yazıktır, günahtır” dedi.

YOĞUN BAKIMDA DEĞİL

Mesut Yılmaz’ın eşi Berna Yılmaz ve oğlu Emir Hasan Yılmaz’la görüştüğünü belirten Albayrak “Beyefendi yoğun bakımda değil, odasındadır” ifadelerini kullandı. Albayrak şöyle devam etti:

* İnsanların dualarını bekliyoruz. Kolay değil, zor günler geçiriyoruz. Beyefendiye herkes dua etsin, hepimiz dua edelim.

* Yüce Allah'tan umut kesilmez. Sağlık durumunun bilgisinin doktorlar tarafından açıklanması daha uygun olur.

* Ben yalnızca kendisinin odasında olduğunu ve iyi olduğunu söyleyebilirim. Dün akşam bazı insanların yaptığı paylaşımları, kendi sosyal medya hesabımda yaptığım açıklama ile yalanladım.

SOSYAL MEDYA UYARISI

* İnsanlar, sosyal medya hesaplarından bir şeyler yazarken dikkat etmeleri lazım, herkesin çoluğu çocuğu var. Biz bu gece hiç uyumadan sabahladık. Yazıktır, günahtır.

* Aileyi ve sevenlerini biraz düşünmek lazım. Her şeyden önce de insanlık adına hastalara ve ailelere saygı duymak lazımdır diye düşünüyorum

NE OLMUŞTU?

Geçen yılın Ocak ayında yaptırdığı rutin sağlık kontrolünde akciğerinde tümöre rastlanan Mesut Yılmaz. 23 Ocak 2019’da ameliyat olmuştu. Mayıs 2020’de bu defa beyin sapında tümör saptanan Yılmaz, gerçekleştirilen operasyon sonrasında tedavi görüyordu.

Dün yeniden hastaneye yatırılan Mesut Yılmaz’ın yaşamını yitirdiğine yönelik iddialar sosyal medyada yayılmış. Yakın dostları yaptıkları açıklama ile söylentileri yalanlamıştı.