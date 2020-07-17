Aldatan kocasını affetti! Eski sevgilisi arayınca bıçakla öldürdü

Olay, önceki gün Sancaktepe'de meydana geldi. İddiaya göre, 38 yaşındaki 3 çocuk babası Vedat Bilgi, 2 yıl önce 13 yıllık karısı Gülşen Bilgi'yi terk ederek başka bir kadınla yaşamaya başladı.

Kısa süre önce eşiyle görüşen Vedat Bilgi, “Pişman olduğunu” söyleyerek eve geri dönmek istediğini belirtti. Gülşen Bilgi, geçtiğimiz hafta kendisini terk eden kocasını affedince Vedat Bilgi evine geri döndü.

BİRLİKTE YAŞADIĞI KADIN ARADI

Gülşen Bilgi, barıştığı kocasını geçtiğimiz salı sabahı çalıştığı iş yerinde kahvaltıya davet etti. Vedat Bilgi, saat 08.00 sıralarında karısının işyerine gitti. İddiaya göre, ikili mutfakta yemek yedikleri sırada Vedat Bilgi'nin telefonu çaldı. Arayan Vedat Bilgili'nin 2 yıl birlikte aynı evde yaşadığı kadındı.

BIÇAKLA ÖLDÜRDÜ

Gülşen Bilgi, kocasının kendisini terk ederek birlikte yaşadığı kadınla görüşmesine sinirlendi. İkili arasında tartışma yaşandı. Tartışma kavgaya dönüşünce Gülşen Bilgi eline geçirdiği bıçağı peş peşe kocasına savurdu.

OLAY YERİNDE ÖLDÜ

Vedat Bilgi, bağırarak iş yerindekilerden yardım istedi. Vedat Bilgi'nin yardımına koşan bir kişi müdahale etmek istedi ancak yardım edemedi. Vücudunun değişik yerlerine aldığı bıçak darbeleri alan Vedat Bilgi olay yerinde hayatını kaybetti.

“BİZİ BIRAKIP GİTMİŞTİ”

Cinayetin ardından gözaltına alınan Gülşen Bilgi, emniyette verdiği ifadede “Eşim 2 yıl önce bizi bırakıp gitmişti. Çok pişman olduğunu söyledi. Dönmek için çok ısrar etti. Ben de kabul ettim. Kahvaltıya çağırmıştım. İki yıl birlikte yaşadığı kadınla ilgili aramızda tartışma çıktı. Tartışma sırasında da olay yaşandı” dediği öne sürüldü.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye gönderilen Gülşen Bilgi tutuklandı.