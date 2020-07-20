Alev alev yanan evden yaşlı çiftin kurtarılma anı kamerada

Derince Çenedağ Mahallesi Engin Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı binanın çatı katındaki dairede 02.10 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

10 KİŞİYİ KOMŞULARI KURTARDI

Alevleri gören komşuları, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber vererek binadakileri tahliye etmeye başladı. Yanan binada mahsur kalan 10 kişi yardıma koşan komşuları tarafından tahliye edildi.

YAŞLI ÇİFT BALKONA SIĞINDI

Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle binanın üst katındaki evlerinde mahsur kalan oturan Avni ve Ayşe Yarma çifti ise balkona sığındı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevler arasında kalan yaşlı çifti, merdivenli araçla balkona ulaşarak kurtardı.

Avni ve Ayşe Yarma çifti ile oğulları Savaş Yarma ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yangın itfaiye ekiplerinin 1 saat süren müdahalesi sonrasında kontrol altına alınarak söndürüldü.

KURTARILMA ANI KAMERADA

Çıkan yangında alevlerden korunmak için balkona sığınan yaşlı çiftin kurtarılma anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Saniye saniye kaydedilen olayda ekipler yaşlı çifte merdiven yardımı ile ulaşarak alevlerin arasından kurtardığı görülüyor.

YANAN EVİ GÖZYAŞLARI İLE İZLEDİ

Öte yandan, alevlerin sardığı binada yaşayan bir genç ise evinin küle döndüğü o anları oturduğu kaldırımda gözyaşları arasında izledi. Gencin yanına yaklaşan bir polis memuru ve arkadaşları yanına oturarak dakikalarca sakinleştirmeye çalıştı. (İHA)