Alev alev yandı… 5 iş yerine sıçradı

Çorum merkeze bağlı Mimar Sinan Mahallesinde bulunan Küçük Sanayi sitesinde bir marangoz atölyesinde henüz belirlenemeyen bir sebepten yangın çıktı. Alevler, kısa süre içerisinde rüzgarın da etkisiyle yan tarafta bulunan boya dükkanı ve değirmen imalathanesi dahil 5 iş yerine sıçradı.

Olay yerine itfaiye araçları ve 5 sulama tankeri sevk edildi. Yangın, güçlükle kontrol altına alınırken zaman zaman irili ufaklı patlamalar yaşandı. Yangın, yaklaşık 4 saatin ardından söndürülürken soğutma çalışmaları devam ediyor. (İHA)