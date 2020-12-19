Alevlerden kurtulmak için duşa girip, kendini ıslattı

Osmangazi ilçesi Yeni Karaman Mahallesi'nde Ersin P. ile sevgilisi Göknur O.'nun yaşadığı apartman dairesinde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangının evin tamamını sarmasıyla uykularından uyanan Ersin P. ve Göknur O., alevlerin yükseldiği evde mahsur kaldı. Apartman dairesinden dumanların ve alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

“ERSİN İÇERDE ONU KURTARIN” ÇIĞLIKLARI

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın sebebiyle evde mahsur kalan Göknur P., baygın halde ekipler tarafından kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kendine gelen Göknur O. Ersin P.'nin içeride mahsur kaldığını söyledi. Genç kadın “Ersini kurtarın, ersin içeride, yardım edin'' diyerek çığlık attı.

Bu sırada mahallede yaşayan bazı vatandaşlar ise, evleri yanan Göknur O.'ya da mahallenin huzurunu kaçırdıkları iddiasıyla tepki gösterip, saldırmaya çalıştı.

BANYODA KENDİNİ ISLATIRKEN BULUNDU

İtfaiye ekipleri Ersin P.'yi evin banyosunda kendisini yanmamak için ıslatırken buldu. Evden çıkarılan Ersin P., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı. 6 itfaiye aracının müdahale ettiği yangın 1 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı. O anlar ise kameralar tarafından görüntülendi. Polis ve itfaiye ekipleri, yangınla ilgili inceleme başlattı. (İHA)