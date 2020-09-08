Aleyna Çakır’ın şüpheli ölümü Müge Anlı’da

Aleyna Çakır, geçtiğimiz günlerde evinde bornoz kuşağı ile tavana asılmış halde bulundu. Erkek arkadaşı Ümit U.'nun haber vermesi sonucu eve gelen ekipler, genç kızın öldüğünü tespit etti. Daha sonrasında yapılan ilk incelemede, Aleyna Çakır'ın intihar ettiği ortaya çıktı.

DÖVÜLDÜĞÜ VİDEO YAYINLANMIŞ

Müge Anlı'nın programına konu ile ilgili birçok kişi başvurup bilgi verirken, Ümit U'nun, daha önce Aleyna Çakır'ı döverek bayılttığı ve videoya kaydedip paylaştığı ortaya çıktı. Hayatını kaybeden 21 yaşındaki Aleyna Çakır'ın yapılan otopsi üzerine tırnaklarının içinde bir erkeğe ait deri parçaları bulundu.

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İNTİHAR MESAJLARI ATTI İDDİASI

Sema Esen'in cesedini evde bulan sevgilisi Ümitcan U. polis sorgusunda “Aleyna 1 yıldır kız arkadaşım. Olaydan birgün önce 2 Haziran'da akşam 20.00'de evinde yemek yedik. Sonra S.E. isimli bir arkadaşımızla kafeye uğrayıp, bir kokoreççide yemek yedik. Yemekten sonra S.E. ile Aleyna'yı evine bıraktık. Kapıdan vedalaştım, içeri girmedim. S.E. ile başka bir arkadaşıma gittik ve kalabalık bir erkek arkadaş grubu ile alkol aldık. Aleyna, bu arkadaşım ile görüşmemi istemiyordu, tartıştık. WhatsApp üzerinden gönderdiği mesajlarda intihar edeceğini ima etti. Ancak alkollü olmam ve ihtimal vermediğim için ciddiye almadım. Sabah mesajlarını okudum. Telefonla aradım, cevap alamadım. Kapıyı da açmayınca çilingir çağırdım. Eve girdiğimde salonda yatıyordu, 112'yi aradım” demişti.