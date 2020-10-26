Ali Babacan: İki aylık bakkal çırağı bu hataları yapmaz

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, bugün Karar TV'de yaptığı açıklamada ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. “Ekonomide öyle hatalar yapılıyor ki” diyen Babacan, açıklamasına şu sözlerle devam etti: “Bırakın uzun yıllar iş hayatında olmayı, ortaokul ve lise yıllarında bir bakkalın yanında iki aylık çıraklık yapanlar bu hataları yapmaz.”

“BU MEMLEKETİ BU DURUMA DÜŞÜRMEK BÜYÜK İNSAFSIZLIK”

Gençlerin her gittikleri yerde yanlarına geldiğini söyleyen Babacan, “Daha üniversite birinci sınıfta, mezuniyetine daha üç yıl var çocuğun, ‘bizim halimiz ne olacak' diyor. ‘Ömür boyu ailemden aldığım harçlıkla mı geçineceğim? Nasıl ev, yuva kuracağım?' diyor. Liseli gençler yanımıza gelip, ‘Başımıza iş gelir diye sosyal medya kullanmaya korkuyoruz' diyorlar. Bu memleketi bu duruma düşürmek büyük insafsızlık” açıklamasında bulundu.

“ÖNCEDEN BELİRLENMİŞ ÜÇ ŞİRKETE, ‘TEKLİFİ YAZ GÖNDER' DENİLİYOR”

Büyük projelerin hepsinin “istisna maddesiyle” yürüdüğünü belirten Babacan, “Normalde açık ihale yapılması lazım. Önceden belirlenmiş üç şirkete ‘teklifi yaz gönder' deniliyor. Zaten arka odalarda düzenlenmiş durumda. Kamuda ihale, yarışma kalmadı. Yeni Ekonomik Program'ın yapısal reformlar kısmında başka hiçbir dert yokmuş gibi, ‘Devlet Malzeme Ofisi (DMO) uluslararası çapta devletin merkezi satın alma birimi haline getirilecektir' yazmışlar. Çünkü DMO'nun kanununda diyor ki, ‘yaptığı bütün alımlar ihale yasasından istisnadır’. DMO satın alırken hiçbir şeye tabi değil. Kamu ihale yasasından tamamen istisna. İstedikleri malı, istedikleri fiyattan, istedikleri yerden alacaklar. Bütün devlete dağıtımı oradan yapacaklar. Bunu ikinci önemli reform maddesi olarak yazıyorlar. Bu kadar olmaz. Beyinlerinden geçen işlerin yüzde kaçı memleket meselesi, yüzde kaçı şahsi mesele?” sorusunu sordu.