Ali Babacan: Keşke diyerek bu ülkeyi yönetemezsiniz

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin 1. Olağan Balıkesir İl Kongresi'nde konuştu.

“İZMİR DEPREMİ FACİASININ SEBEBİ HUKUK DEVLETİ OLMAMASIDIR”

Babacan İzmir depremiyle ilgili olarak, facianın nedeninin hukuk devletinin olmamasına bağladı.

Babacan, “Hukuk devletinde ruhsatsız bir yapının inşaatına izin verilmez. Kimse buna cüret edemez. Kural varsa o kural uygulanır. Hukuk devletinde depremle ilgili yönetmelik varsa, o kurallara uygun yapılan binalara insanlar taşınır. Bina o kurala uygun yapılmadıysa, o binada oturulmasına izin verilmez.” dedi.

“İNŞAAT SÖZ KONUSU OLUNCA RANT GÖZLÜKLERİNİ TAKIYORLAR”

İnşaat sektöründeki rantta olayına dikkat çeken Babacan, “Özellikle inşaat sektörü söz konusu olunca devlet adına yetki kullanan, ister merkezi hükümet olsun ister belediyeler olsun, hemen rant gözlüklerini takıyor. ‘Dur bakalım burada ne rant var’ diye bakıyorlar. Hukuk unutuluyor, kural unutuluyor. Herkes ‘kendi şahsi çıkarım ne olacak’ diye bakıyor projelere. Yazık günah. 100'ün üzerinde vatandaşımız hayatını kaybetti” ifadelerini kullandı.

“KEŞKE DİYEREK BU ÜLKEYİ YÖNETEMEZSİNİZ”

“Daha önceki depremlerde müteahhitleri suçlayanları görmüştük ama hayatını kaybeden vatandaşları suçlayanları ilk defa görüyoruz” diyen Babacan, “Keşke diyerek bu ülkeyi yönetemezsiniz. Devlet görevini yapamıyorsa, vatandaşını dayanıklı konutta oturtacak şekilde kurallarını işletemiyorsa, depreme karşı önlem almıyorsa ‘keşke’ deme lüksü yoktur” şeklinde konuştu.

“BİZ SİZİN BU SORUMLULUKLARDAN KAÇMANIZA İZİN VERMEYECEĞİZ”

Babacan, hükümetin sorumluluktan kaçtığını belirterek şunları söyledi:

* Hükümetin ortağı bunu hep yapıyor. İyi bir şey varsa kâra ortak, zarar varsa kenara çekilip ‘keşke’ diyor. Sorumluluktan kaçıyor ama kaçamazsınız. Biz sizin bu sorumluluklardan kaçmanıza izin vermeyeceğiz.

* Ne zaman sorumluluklardan kaçacak gibi yapsanız, sorumlu ve ortak olduğunuzu tekrar tekrar hatırlatacağız. İnsanların evi başına yıkılmışken, insanlar yakınlarının acısını yaşarken ‘keşke’ deme lüksünüz yok.

“İMAR BARIŞI, HUKUKSUZLUĞU KALIN BİR YORGANLA KAPATMAKTIR”

Babacan sözlerine şöyle devam etti;

* Eğer illa ‘keşke’ diyeceksek; bu imar barışı büyük bir yanlıştır, büyük bir hatadır.

* Yıllarca birikmiş yapı stokuyla ilgili ne kadar problem ve hukuksuzluk varsa, tamamının üzerini kalın bir yorganla kapatıyorsunuz.

* İzmir bu konuda en yüksek oranda imar barışı başvurularının olduğu bir şehir maalesef.

“ATTAN DÜŞÜP ‘BİZ ZATEN İNECEKTİK’ DİYORLAR”

Döviz kurundaki artışa da dikkat çeken Babacan, şöyle konuştu:

* Bugün döviz kurları rekor seviyede. Şu gün, şu saat itibariyle. Hükûmet ne diyor durmadan? ‘Biz zaten rekabetçi kur istiyorduk’ diyor.

* Hani bir fıkra vardır. Adam attan düşer, ondan sonra da ‘Ben zaten inecektim’ der.

* Bunlar attan düştü, beceremedi, ‘biz zaten yüksek kur istiyorduk’ diyorlar.

* Rekabetçi kur ne demek? Açık açık söyleyemiyorlar, ben size tercüme edeyim: Kurun yükselmesi demek.

* Açıkça söylesenize ‘biz kurun daha da artmasını istiyoruz’ diye.

“KAZ DAĞLARINI KORUYUP, NESİLLER ARASI ADALETİ SAĞLAYACAĞIZ”

Babacan Kaz Dağları ile ilgili olarak , “Kaz Dağları'na sahip çıkmaya devam edeceğiz. Ranta ve doğa yıkımına dayalı projelere geçit vermeyeceğiz. Bu aynı zamanda nesiller arası adalet için de çok önemli. Çocuklarımıza yaşanabilir bir çevre bırakma sorumluluğuyla hareket etmek zorundayız” ifadelerini kullandı.

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