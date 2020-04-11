Ali Babacan: Türkiye tek bir karar merciine sığdırılamayacak kadar büyük bir ülkedir

İçişleri Bakanlığı, 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı getirildiğini duyurdu. Kararın beklenmedik biçimde açıklanması nedeniyle paniğe kapılan vatandaşlar soluğu market ve fırınlarda aldı. Uzun kuyrukların oluştuğu market ve fırın önlerinde vatandaşlar hijyen ve sosyal mesafe kuralını hiçe saydı.

EVLERİNDE OLMASI GEREKEN HALKIMIZ SOKAKLARA DÖKÜLMÜŞTÜR

Vatandaşların hazırlıksız yakalandığı sokağa çıkma yasağına DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan tepki gösterdi. Sosyal medya hesabı üzerinden sokağa çıkma yasağına ilişkin açıklamalarda bulunan Babacan, kararın büyükşehirlerde büyük kargaşaya neden olduğunu belirterek, “evlerinde olması gereken halkımız sokaklara dökülmüştür” dedi.

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“BELEDİYELERİN KARARDAN SON ANDA HABERİ OLDU”

Alınan karardan belediyelerin son anda haberi olduğunu ifade eden Babacan, “Böylesine geniş kesimleri ilgilendiren kararların şeffaf bir süreç işletilerek ve toplumsal mutabakat arayışıyla oluşturulması gerekir. Alınan kararlardan belediyelerin ve ilgili pek çok kurumun dahi son anda haberi olmuş, gerekli tedbirler alınamamıştır” ifadelerine yer verdi.

“TÜRKİYE TEK BİR KARAR MERCİİNE SIĞDIRILAMAYACAK KADAR BÜYÜK BİR ÜLKE”

Türkiye'nin tek bir karar merciine sığdırılamayacak kadar büyük bir ülke olduğunu da belirten Babacan, şu ifadeleri kullandı:

* Dün gece yaşananlar, şeffaflık ve istişare ilkelerine uyulmadığı zaman nasıl bir sonuçla karşılaşacağımızı bir kez daha gözler önüne sermiştir.

* Daha önce de defalarca söylediğimiz gibi, Türkiye dar bir kadroya, tek bir karar merciine sığdırılamayacak kadar büyük bir ülkedir.