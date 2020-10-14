Ali Babacan’dan ‘Işıklar yanıyor’ açıklaması: Boş işler!

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ziyarette etti. Ziyaretin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan liderler gazetecilerin sorularını yanıtladı.

“KABUL EDİLEMEZ HİÇ KİMSENİN HADDİNE DEĞİL”

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) Milletvekilliği düşürülen Enis Berberoğlu ile verdiği “hak ihlali” kararının ardından İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Anayasa Mahkemesinin kararının “yerindelik denetimi kapsamında kaldığı” gerekçesiyle, yeniden yargılamaya yer olmadığına karar vermesini değerlendiren Babacan şöyle konuştu:

“Bir ülkenin hukuki güvenliği o ülkenin istikrarı açısından en önemli unsurlardan bir tanesidir. Anayasa Mahkemesi bizim anayasal sistemimiz içerisinde en üst yargı organıdır ve bu yargı organının aldığı kararlar bütün organlar için geçerlidir. Yargıyı da bağlar Yürütme organını yani Hükümeti de bağlar hatta TBMM'nin çıkardığı yasalarda eğer anayasaya aykırılık varsa orada bile düzeltme gereken bir durum varda Meclis'i bile bağlar. Dolayısıyla, Anayasal sistemimiz içerisinde son derece önemli bir pozisyonu olan kurumun aldığı kararın anayasaya ve yasalara aykırı olarak alt mahkeme tarafından uygulanmaması kabul edilemez, hiç kimsenin haddine değil. Bu ülkenin istikrarı hepimiz için önemli. Ülkenin anayasal düzenini kim olursa olsun bozmaya çalışan bu ülkenin istikrarına zarar verir. Tabi biz üst mahkeme alt mahkeme diyoruz ama alt mahkemenin de bu kararı kendi hür bağımsız tarafsız alıp almadığını da ayrıca masaya yatırmak lazım.”

‘IŞIKLAR YANIYOR' TARTIŞMASI

Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım'ın Twitter'dan yaptığı ‘ışıklar yanıyor' paylaşımının ardından başlayan tartışmaları değerlendiren Babacan, “Bunlar memleketin sorunlarını çözecek işler değil. Bunlar o eski Türkiye'nin kalıntıları boş işler açıkcası. Dolayısıyla bu ülkenin sorunları büyük. Ben herkesi hukuk devleti sınırları içerisinde kalmaya davet ediyorum. Sistem bir örselenirse dikiş tutturmak çok zor olur. Hukuk herkes için lazım sadece şuandaki yürütme erki için kullanılacak bir araç değildir. AYM bağımsız ve tarafsız hareket eder ve kararları herkesi bağlar.” diye konuştu.

“CUMHURBAŞKANI İÇİN DE GEÇERLİ OLMASI LAZIM”

Bir gazetecinin, “AKP'nin MYK sonrasında yansıyan bazı haberler var. Cumhurbaşkanı'nın milletvekillerine ve ilçe yönetimine, ‘Akrabaları parti yönetimine almayın' şeklinde bir talimatı olduğu yönde. Mevcut sistem durumunda bu talimatı nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusunu Ali Babacan şöyle yanıtladı:

“Bu içeriden dışarıya yansıyan bir bilgi bu şekilde açıklanan bir şey değil değil mi? Bu içeriden dışarıya yansıyan bilgilerin bazen doğruluk payını değerlendirmek gerekiyor. Eğer doğruysa böyle bir ilke herhangi bir siyasi partide geçerliyse bu ilkenin önce en tepeden başlaması lazım. Yani Cumhurbaşkanı dahil partinin üst yönetiminin de bu ilkenin genel başkan ve akrabaları için de geçerli olması lazım.”