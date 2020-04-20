Ali Erbaş: Herkes evinde ailesiyle teravih namazlarını kılabilir

'Ramazan ve Sorumluluk Bilinci'' temalı “2020 Yılı Ramazan Ayı” tanıtım toplantısında konuşan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ramazan öncesinde din görevlisi hocalarını ve vatandaşları kan bağışında bulunmaya davet etti.

Vatandaşlara teravih namazını evde kılma çağrısında bulunan Erbaş, “Teravih namazı ferdi olarak da kılınabilen bir namazdır” dedi.

“FİTRE BEDELİ 27 TL, TERAVİH EVDE KILINABİLİR”

Erbaşın açıklamalarından satır başları:

* Yetkililer kan merkezlerindeki stoklarında hızla azalma olduğunu ifade etmektedir. Ramazan kan bağışının azaldığı dönemdir. Ramazan girmeden önce başta tüm mensuplarımız ve din görevlilerimiz olmak üzere milletimizi kan bağışına davet ediyorum.

* İftar sofraları kurmak yerine, gıda paketleri, alışveriş kartları, bayramlık kıyafet dağıtarak ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmayacağız.

* Faturalı ve faturasız tüm hatlardan 5601’e SMS ile fitre bağışında bulunulabilecek. Bir SMS ücreti, bir fitre bedeli olan 27 TL’dir.

* Herkes evinde ailesiyle teravih namazlarını kılabilir, çünkü teravih namazı ferdi olarak da kılınabilen bir namazdır.