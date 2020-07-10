Ali İsmail Korkmaz’ın ağabeyi: Gezi’den korktular, korkmaya devam ediyorlar

Ali İsmail Korkmaz, Eskişehir’de Gezi eylemlerine destek verdiği sırada, esnaflar ve polis tarafından darbedilmiş, 28 gün komada kalmış ancak 10 Temmuz’da hayatını kaybetmişti.

Ali İsmail, öldürülüşünün 7’nci yılında çeşitli etkinliklerle anılıyor. Kardeşinin ölüm yıl dönümünde Sözcü’ye konuşan ağabey Gürkan Korkmaz, acının tazeliğini koruduğunu söyledi.

İçindeki acının dinmediğini söyleyen Korkmaz, “Biz bizi yakan ateşi, gençlere umut ışığı olarak yansıtmaya çalışıyoruz. Çünkü Ali yaşasaydı, bunu böyle isterdi. Acı büyük ama bunu, yalnız olmamamız dindiriyor” dedi.

“AYM’DEN SONUÇ ALAMAZSAK AİHM’E GİDECEĞİZ”

Dava süreci ile ilgili de konuşan Korkmaz, sorumluların gerektiği şekilde cezalandırılmadığı için davayı Anayasa Mahkemesi'ne taşıdıklarını söyledi:

* Maalesef yapılan yargılama sonucunda 4 polis ve 4 sivil yargılanmıştı. En ağır ceza 10 yıl 8 ay olarak verildi.

* 15 Temmuz sonrası infaz yasasındaki değişiklikle, katillerin yatar süresi 2-3 yıl gibi basit sürelere düştü. Bu değişiklikle sonra katiller serbest bırakılmış oldu.

* Biz kararı temyiz ettik. Anayasa Mahkemesi’ne taşıdık. Gelecek sonuca göre gerekirse AİHM’e taşıyacağız.

* Gerek katillerin cezalandırılması gerek başka gençlerin zarar görmemesi için hukuk mücadelemizi sürdüreceğiz.

“HALKIN GÜCÜNÜ GÖRDÜLER”

Gezi eylemlerinin tamamen barışçıl ve haklı sebeplere dayandığını belirten Korkmaz, sözlerine şöyle devam etti:

* AKP’yi durduran tek eylem Gezi’ydi. Aslında halkın gücünü orada gördüler ve korktular. Halkla baş edemeyeceklerini Gezi ile anladılar.

* Gezi tamamen barışçıl bir eylemdi ve haklı taleplere dayanıyordu. Gençler, haklı mücadelelerini kazandıkları için iktidar bunu sindiremedi.

* Gezi'den korkuyorlar ve karalama ile terörize etme çabaları sürüyor.

“KALPLERİMİZ BİR”

* Ali İsmail her sene ölüm yıl dönümünde çeşitli etkinliklerle anılıyordu. Etkinlikler bu sene pandemi engeline takıldı. Bir araya gelmemize pandemi engel oldu.

* Yan yana olmasak da gönüllerimiz bir. Sosyal medya platformlarında konserler, söyleşiler gerçekleştireceğiz. Ali İsmail’i anmak için nerede olursak olalım kalplerimiz bir.

AĞABEY KORKMAZ’DAN GENÇLERE MESAJ

19 yaşında öldürülen kardeşi Ali İsmail için, “Sosyal sorumluluk bilinci güçlü bir çocuktu. Köy okullarını ziyaret ederdi, üretkendi” diyen ağabey Korkmaz, gençlere bir de mesaj verdi: “Bizi ancak Ali gibi gençler aydınlık yarınlara taşıyacak. Üretin ve geleceğinizi siz kendiniz inşa edin. Sizin yapacağınıza inanıyorum.”