Alişan’ın kazasına benzer bir kaza daha meydana geldi

Kaza, dün akşam Yeşildere Caddesi’nde meydana geldi. Düşük hızla caddede seyir halindeyken otomobilin sağ ön aksı kırılması sonucu sürücü, büyük bir güçlükle aracını durdurdu.

Otomobilinden inen sürücü, sağ ön aksın kırıldığını görünce şoke oldu. Ailesi ile tatil beldesine gitmek için yola çıktığını ifade eden sürücü, şans eseri kazayı yara almadan atlattı.

ALİŞAN DA BENZER KAZADA ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Bu kaza önceki gün türkücü Alişan’ın ailesiyle geçirdiği kazayı akıllara getirdi. Eşi, çocuğu ve çocuğunun bakıcısı ile Manisa’dan İstanbul’a gitmek üzere yola çıkan Alişan’ın kullandığı cipin de aksı kırılmış ve takla atan cipten aile sıyrıklarla kurtulmuştu. (DHA)