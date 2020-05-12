Alışveriş merkezlerinin havalandırması klimacıların vicdanına bırakılmamalı

Makine Mühendisleri Odası (MMO) Muğla İl Temsilciliği Yürütme Kurulu Başkanı Münnami Özyurt, AVM'lerin açılmadan önce ve açık kaldığı sürece alınması gereken tedbirleri açıkladı.

Pandemi sırasında AVM, iş yerleri ve toplu bulunulan mekânların tesisatlarında alınması gereken önlemleri sıralayan Özyurt şunları söyledi:

* Pandemi sırasında iç havanın herhangi bir şekilde kullanılmaması gerekir. Bu yüzden gerekli tadilatlar yapılıp sistemlerin yüzde 100 taze hava ile çalıştırılır hale getirilmelidir ki bu şekilde çalıştırılsa bile by-pass- resirkülasyon kanalları sadece damperlerle kapatılmamalı, tam sızdırmaz hale getirilmelidir.

* Mayıs ayında olunması nedeniyle klima cihazlarının Free Cooling (serbest soğutma) şeklinde çalıştırılması ancak hava şartlarının uygun olması halinde mümkündür.

* Klima santralleri AVM'ler açılmadan en az iki saat önce veya mahallin ihtiyacı olan hava debisini iki defa sirküle ettirecek şekilde çalıştırılması gerekmektedir.

* Ayrıca sistem 24 saat boyunca dış taze hava ile düşük debi ve hızda çalıştırılmalıdır.

“TEKNİK STANDARTLARA UYGUN YAPILMALI”

Özyurt, Havalandırma ve klima sistemlerini projelerine, standartlara ve özellikle corona virüsüne uygun tedbir alınarak çalıştırılmasını sağlamak, bakımlarını yapmak, sorun çıktığında arızaları gidermek, sistemle ilgili test ve periyodik kontrolleri yapmak olduğunu hatırlattı.

Özyurt sözlerini şöyle sürdürdü: “Mutlaka yapılması gereken bu işlemlerin, klima sistemlerini tasarlayan, uygulayan ve işletenlerin mesleki ve vicdani sorumluluklarına bırakılması asla yeterli değildir. Bakım ve kontrollerin teknik standartlara uygun olarak yapılmaması virüsün yayılmasına neden olacaktır” diyerek bu tedbirlere mutlaka uyulması gerektiğinin altını çizdi.

İŞTE DİĞER ÖNEMLİ KURALLAR

Özyurt, klima santrallerindeki nemlendirme sistemleri buharlı nemlendirici sistemleri ile değiştirilmesi gerektiğini de hatırlatarak diğer tedbirleri madde madde açıkladı:

1. Hepa/Ulpa Filitreleri ve tavanı yüksek olmayan mağaza, vb. gibi mekânlarda iç havayla çalışan bütün klima cihazları (Rooftop-Fancoil-VRF, Heat Pump, vb.) çalıştırılmamalıdır.

2. AVM'ler açılmadan ve fanlarını çalıştırmadan önce Fan-coiller iki saat boyunca 60°C'de ısıtılmalıdır.

3. AVM girişlerinde hava perdeleri çalışıyorsa kapatılmalıdır.

4. Tuvaletlerin egzoz fanlarının 24 saat çalıştırılması ve kapılarının açık bırakılmamasına dikkat edilmeli, varsa yer süzgeçlerinin susuz kalmaması sağlanmalı, lavabo, klozet armatürleri sensörlü değilse değiştirilmeli, havalı el kurulama cihazları sökülerek kullan-at kağıt peçete kullanımına geçilmeli ve deterjan ihtiyacı sürekli olarak karşılanmalıdır.

5. Klimaların taze hava ve egzoz sistemleri ile WC aspiratörlerinin atış ve emiş mesafeleri bakım personeli tarafından kontrol edilmeli, yakın olanlar düzeltilmelidir.

6. Nisan ve Mayıs aylarının yaz sezonu için klima sistemlerinin bakım dönemi olması nedeniyle filtrelerin değiştirilmesi ve cihaz bakımlarının yapılması gerekir. VRV, VRF vb. gibi sistemlerle ilgili bu işlemler yapılırken standartlara uygun kişisel koruyucu donanım (elbise, maske, eldiven, gözlük, vb.) kullanılmalıdır.

Mevcut filtrelerin corona virüsü engellemesinin mümkün olmadığı ve virüsü tutabilecek Hepa veya Ulpa Filtrelerin sistem sonuna takılmasının teknik ve ekonomik olarak mümkün olmayacağı göz önüne alınarak EN779/2002 ve 2012 Standartları yerine geçen ISO16890/2016 filtre standartına uygun filtre sistemiyle değiştirilmesi, virüsü yüzde 100 önlemese de faydalı olacaktır.

7. HVAC bakım personeli, filtreleri standart güvenlik prosedürlerine uygun olarak özellikle egzoz hava filtrelerini değiştirdiğinde risk altında olabilir. Filtreler, sistem kapalıyken standartlara uygun kişisel koruyucu donanım kullanarak değiştirilmeli ve sökülen filtreler için biyolojik atık kuralı uygulanmalıdır.

8. Bu tadilat ve bakımların yapılıp yapılmadığının acilen denetlenmesi ve eğer yapılmadıysa

AVM'ler açılmadan önce ivedilikle yapılmasının sağlanması gerekmektedir.

9. AVM yöneticilerinin AVM'ler açılmadan almaları gereken diğer tedbirler arasında havalandırma ve klima sistemlerini projelerine, standartlara ve özellikle corona virüsüne uygun tedbir alınmış halde çalıştırılmasını sağlatmak, bakımlarını yaptırmak, sistemle ilgili test ve periyodik kontrolleri yaptırmak da olmalıdır.