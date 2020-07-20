Alkol masasında arkadaşı sızınca cüzdanını boşalttı

Bir süredir arkadaş oldukları öğrenilen M.B. (27) ile Aykut S.(34) 23 Haziran’da Zeytinburnu Yeşiltepe Mahallesindeki bir meyhanede alkol aldı.

AYILINCA ŞOKE OLDU

İki arkadaştan M.B., aldığı alkolün etkisiyle masada sızdı. Arkadaşının sızdığını fark eden Aykut S., önce M.B.'nin başına dokunarak kontrol etti. M.B.'nin tamamen sızdığından emin olan Aykut S., masadan kalkarak elini arkadaşının cebine attı.

M.B.'nin cebindeki cüzdanı alan Aykut S. içini boşalttıktan sonra eğlence mekanından ayrıldı. Bir süre sonra ayılan M.B., cüzdanındaki bin 500 TL'sinin olmadığını gördü.

TUTUKSUZ YARGILANACAK

Parasının çalındığını fark eden M.B., polise giderek şikayetçi oldu. Yapılan suç duyurusu üzerine harekete geçen Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay gününe ait güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek zanlının izini sürdü.

Olayı gerçekleştirdiği tespit edilen Aykut S., 26 Hazirna tarihinde Prof. Dr. Muammer Aksoy Caddesi üzerinde yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. (İHA)