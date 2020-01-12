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Alkollü sürücü caddeyi savaş alanına çevirdi

İstanbul'da alkollü sürücü dehşet saçtı. Aracıyla ters yönde giden sürücü, iki otomobile vurarak durabildi. Kazada dört kişi yaralandı.

07:43 -
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Alkollü sürücü caddeyi savaş alanına çevirdi

Kaza, sabah saat 06.00'da Büyükdere Caddesi’nde Maslak-Beşiktaş istikametinde meydana geldi. Alkollü olduğu öğrenilen ve 34 BNN 787 plakalı otomobiliyle ters yönde giden Burak Kurtulmuş, önüne çıkan taksiye çarptı. Taksi sürücüsü Murat Uçal, yol kenarına savrularak durabildi.

FOTO: İHA

Direksiyon hakimiyetini kaybeden Kurtulmuş, Hüseyin Acar’ın kullandığı 34 KD 9959 plakalı otomobile çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Üç aracın pert olduğu kazada yaralan dört kişi hastaneye kaldırıldı. (İHA)

Beşiktaş Büyükdere Caddesi istanbul kaza Maslak Polis Sağlık
Son güncelleme: 07:45 12.01.2020
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