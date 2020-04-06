Alkollü sürücü sitenin havuzuna uçtu

Olay, Bursa’nın Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Demirtaş Mahallesi’nde bir sitenin otoparkına aracını park etmek isteyen V.D., direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, içerisinde bulunan sürücü ve iki yolcuyla havuza uçtu.

Yan yatan araçta bulunan üç kişi kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan yaralılar hastaneye götürüldü. Sürücü V.D.’nin hastanede yapılan alkol testinde 1.96 promil alkollü olduğu tespit edildi. (İHA)