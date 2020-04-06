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Alkollü sürücü sitenin havuzuna uçtu

Bursa'da alkollü sürücü, aracını park etmeye çalışırken, otoparkın bulunduğu sitenin havuzuna uçtu. Şoför ve araçtaki iki kişi boğulmaktan son anda kurtuldu.

10:47 -
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Alkollü sürücü sitenin havuzuna uçtu

Olay, Bursa’nın Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Demirtaş Mahallesi’nde bir sitenin otoparkına aracını park etmek isteyen V.D., direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, içerisinde bulunan sürücü ve iki yolcuyla havuza uçtu.

Sürücü V.D.’ye cezai işlem uygulanırken, kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. (FOTO: İHA)

Yan yatan araçta bulunan üç kişi kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan yaralılar hastaneye götürüldü. Sürücü V.D.’nin hastanede yapılan alkol testinde 1.96 promil alkollü olduğu tespit edildi. (İHA)

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