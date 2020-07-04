Alkollü ve ehliyetsiz kamyonet sürücüsü yatak odasına daldı

Yürekleri ağza getiren olay, Ataşehir, Ferhatpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Y.Ö., idaresindeki kamyonetle dört katlı bir binanın giriş katındaki dairenin yatak odasına daldı.

Kazaya uykuda yakalanan daire sahipleri büyük şok yaşarken sürücünün kazanın polise bildirilmemesi için uzun süre dil döktüğü öğrenildi. Apartman sakinlerinin ihbar üzerine olay yerine gelen ekipler sürücü Y.Ö.’nün ehliyetsiz olduğunu tespit etti.

ALKOL TESTİNİ GÜÇLÜKLE YAPTI

Yürümekte bile zorlanan sürücü alkol testini ise güçlükle yaptı. Alkollü olduğunu kabul ederek alkolü nerede içtiğini de söyleyen sürücü, trafik polisinin ‘Balon üfler gibi üfleyeceksin’ talimatını bir türlü yerine getiremedi.

Uzun uğraşlar sonucu alkolmetreyi üflemeyi başaran ehliyetsiz sürücü 1.69 promil alkollü çıktı. Facianın eşiğinden dönülen kazada sürücüye 6 bin 400 lira para cezası kesildi. Karakola götürülen Y.Ö.’nün ifadesine başvurulurken daire sahibi zararının karşılanması için şikayetçi oldu.

“DIŞARI ÇIKINCA ANLADIM DURUMU”

Kazanın meydana geldiği sırada odada uyuyan Naciye Dikmen, yaşadığı korku dolu anları şöyle anlattı, “Uyuyordum ben, birden gürültü oldu. Deprem olduğunu zannettik, birden çocuk daldı odaya; ‘Anne çıkın, anne çıkın’ dedi. Kolumdan tuttu eşim fırladı. Biz ne olduğunu anlamadık, deprem oluyor zannettim baktım hiç bir yer yıkılmıyor, sallanmıyor. Dışarıya çıkınca da durumu gördüm, kamyonet içeriye girmiş.”