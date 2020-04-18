Alkollü yakalandılar, ortalığı birbirine kattılar

Sokağa çıkma yasağının başladığı saatlerde uygulama yapan polis ekipleri, B.K.’nın aracını durdurdu. Yapılan muayenede 121 promil alkollü çıkan B.K.’nın ehliyetine el koyuldu.

Ayrıca iki kadına kısıtlamaya uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 150 TL idari para cezası kesildi. Şahıslar aracın çekici ile götürüleceğini duyunca ortalığı adeta birbirine kattı.

ARACIN TAVANINDA ALKOL ALMAYA DEVAM ETTİLER

B.K. ve ismi öğrenilemeyen arkadaşı, aracın tavanına çıkarak duruma tepki gösterdi ve burada alkol almaya devam etti.

Polis ekiplerine zorlu dakikalar yaşatan şahıslar, ortak bir arkadaşlarını arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen iki kadının arkadaşı, onları aracın tavanından inmeye ikna attı.

B.K. ve arkadaşı, ifadeleri alınmak üzere polis ekiplerince karakola götürüldü. (İHA)